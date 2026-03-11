EuRH: EU verfehlt ihre Ziele zu Energiegemeinschaften
11.03.2026 / Guido Bröer / Bürgerenergie / Europa / International / Photovoltaik / Politik / Solarthemen / Speicher / Windenergie
Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat einen EU-weit mangelnden Fortschritt bei Energiegemeinschaften kritisiert. Die EU-Ziele für Energiegemeinschaften würden voraussichtlich nicht erreicht. Der Rechnungshof formuliert konkrete Empfehlungen an EU-Kommission und Mitgliedsländer, wie sich dies verbessern lässt. Die Kommission nimmt diese Empfehlungen an und verspricht weitere Maßnahmen: