Enerparc vereinbart Finanzierung für PV-Ausbau über eine Milliarde Euro

Der PV-Freiflächen-Entwickler Enerparc hat mit drei Vermögensverwaltern und der LBBW ein Finanzierungspaket von bis zu einer Mrd. Euro geschnürt. Es dient dem Ausbau von PV-Parks und Batteriespeichern.

Die Hamburger Enerparc AG hat für den weiteren Ausbau im Bereich Freiflächen-Solarparks und Batteriespeicher mit einem Geber-Konsortium eine Finanzierung von bis zu einer Milliarde Euro vereinbart. Wie Enerparc mitteilte, besteht das Konsortium aus drei globalen Vermögensverwaltern und einer deutschen Landesbank. Es setze sich ferner aus einer Junior-Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Euro und einem langfristigen Projektfinanzierungsrahmen in gleicher Höhe zusammen.

Mit dem Paket schaffe Enerparc die Grundlage für die Umsetzung der mittelfristigen Unternehmensziele. Nach einem Zubau von 1,2 Gigawatt neu installierter Solarleistung 2025 plane das Unternehmen für 2026 ein steigendes Ausbauvolumen. Insgesamt betrugen die Kapazitäten des eigenen Freiflächenanlagen-Portfolios Ende 2025 rund 5 Gigawatt. Dafür stünde mit dem Finanzierungspaket bereits heute sowohl das erforderliche Juniorkapital als auch ein großer Teil des Fremdkapitals zur Verfügung.

Darüber hinaus plane Enerparc in diesem Jahr einen starken Zubau von Batteriespeichern (BESS). Derzeit seien 24 Batteriespeicher mit rund 220 MWh in Betrieb oder im Bau. Bei dem Großteil handele es sich um Co-Location-Speicher in Kombination mit den eigenen Solarparks.

Vermögensverwalter: Darlehen für Eigenkapital

Das Unternehmen Astris Finance habe das Junior-Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro strukturiert und platziert. Kapitalgeber seien die Vermögensverwaltern EIG, Schroders Capital und Eiffel Investment Group. Als Brückenfinanzierung sichere das Darlehen das Eigenkapital für Projekte in Deutschland, Frankreich und Spanien über die kommenden fünf Jahre ab.

Den langfristigen Projektfinanzierungsrahmenvertrag hat Enerparc mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vereinbart. Innerhalb des Rahmens decken geclusterte Finanzierungsabschnitte sowohl die Bau- als auch die Betriebsphase von Solar- und Batteriespeicher-Anlagen ab. Projekte können innerhalb von 36 Monaten sukzessive in die Vereinbarung aufgenommen werden, sobald sie baureif sind. Es ist bereits die zweite Finanzierung, die Enerparc gemeinsam mit der LBBW umsetzt.

„Die aktuellen Herausforderungen der Solarbranche haben im vergangenen Jahr bei vielen Marktteilnehmern zu Zurückhaltung geführt. Gleichzeitig haben wir in diesem Umfeld gezeigt, was wir mit Entschlossenheit, Kompetenz und Engagement bewegen können“, sagte Enerparc-CEO Christoph Koeppen.

Quelle: Enerparc | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH