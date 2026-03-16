EcoFlow: 1 kWh-Powerstation Delta für mobile Stromversorgung

Speicher-Anbieter EcoFlow präsentiert eine 1 kWh starke Powerstation für die mobile Stromversorgung. Sie lässt sich zum Beispiel über eine PV-Anlage und das Fahrzeug laden.

EcoFlow hat eine neue Powerstation mit einer Leistung von einer Kilowattstunde (kWh) vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Delta 3 Classic als einfacher Einstieg in die mobile Stromversorgung konzipiert. Geeignet sei der Speicher für Camping, Roadtrips, Outdoor-Arbeit und Alltagsszenarien abseits des Stromnetzes.

Mit 1.800 Watt Nennleistung und 3.600 Watt Spitzenleistung könne die Delta 3 Classic mehrere Geräte gleichzeitig betreiben – darunter tragbare Kühlschränke, Induktionskochfelder und Kaffeemaschinen.

Dank EcoFlows X-Boost-Technologie ließen sich auch Geräte mit einem Verbrauch von bis zu 2.400 Watt betreiben – ohne den Einsatz eines größeren, aufwendigeren Systems. Das Gerät verfüge ferner über eine Schnellladetechnologie, mit der es über Wechselstrom in 45 Minuten von 0 auf 80 % geladen werden könne. Ladeoptionen sind PV-Anlage, das Fahrzeug oder eine hybride Kombination.

Mit einem Gewicht von 12,1 kg und den Maßen 398 × 200 × 283 mm sei die Delta 3 Classic kompakt genug für den Transport in Autos, Wohnmobilen und beim Camping. Trotz ihrer hohen Ausgangsleistung arbeite die Station geräuscharm und bleibe bei Lasten bis 600 Watt unter 30 Dezibel (dB). Das System basiere auf einer langlebigen LFP-Batterie. Die EcoFlow App ermögliche ferner Monitoring und Systemverwaltung.

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