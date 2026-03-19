Bruno Burger: Mit Energy-Charts gegen Fake News (Interview)

Foto: Fraunhofer ISE Bernd Schumacher Professor Bruno Burger, Vater der Energy-Charts.

Prof. Dr. Bruno Burger hat als langjähriger Abteilungsleiter für Leistungselektronik am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE seit 2011 die Plattform Energy-Charts (energy-charts.info) entwickelt und betreut sie bis heute. Mit grafisch aufbereiteten Echzeitdaten sorgt sie für Transparenz im Energiesystem. In sozialen Medien wirkt Burger unermüdlich mit Fakten gegen Fake News. Seit kurzem ist der Professor im (Un-)Ruhestand. Im Solarthemen-Interview blickt der Energieerklärer zurück und voraus.