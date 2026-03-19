Mieterstrom: Vonovia baut Photovoltaik-Anlage auf denkmalgeschützten Wohnquartier

In Magdeburg-Cracau hat Vonovia eine Solaranlage mit 3,4 Megawatt installiert. Die Mieter:innen in dem denkmalgeschützten Quartier können nun günstigen Photovoltaik-Mieterstrom beziehen.

Der Wohnungskonzern Vonovia hat im Magdeburger Stadtteil Cracau eine Photovoltaik-Anlage auf einem denkmalgeschützten Wohnquartier in Betrieb genommen. Das Unternehmen versorgt künftig einen Teil seiner rund 1.500 dortigen Wohnungen mit lokal erzeugtem Sonnenstrom. Das Projekt ist Teil eines bundesweiten Ausbaus der Photovoltaik in den Quartieren von Vonovia. Das Unternehmen hat in den Bau der PV-Anlage knapp 8 Millionen Euro investiert.

Die Solaranlage mit einer Gesamtleistung von mehr als 3,4 Megawatt mit 13.600 Solarmodulen hat eine Fläche der Größe von vier Fußballfeldern. Bei optimaler Sonneneinstrahlung kann sie den durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwa 450 Zwei-Personen-Haushalten komplett abdecken.

Das Projekt zeigt zudem, dass Klimaschutz und Denkmalschutz miteinander vereinbar sind. Das Quartier entstand im Rahmen eines Generalsiedlungsplans von Bruno Taut, der 1921 Stadtbaurat von Magdeburg wurde. Nach diesem Plan entwickelten die Architekten Krayl, Göderitz und Wahlmann das heutige Quartier mit den wesentlichen Merkmalen des Neuen Bauens: Dreigeschossige Wohnzeilen, einfache Kubatur, funktionale Architektur und großzügig gestaltete Innenhöfe, Grünflächen und Mietergärten, die für eine gute soziale Durchmischung sorgen sollen.

Photovoltaik-Mieterstrom für Mieter:innen von Vonovia

Die Mieterinnen und Mieter des Quartiers haben die Möglichkeit, günstigen Mieterstrom aus Solarenergie zu beziehen, wenn sie möchten. Neben den ökologischen Vorteilen durch die CO 2 -freie Energieerzeugung ist der Solarstrom vom eigenen Dach laut Vonovia günstiger und macht unabhängiger von Schwankungen an den Energiemärkten. Die PV-Anlage trägt sich selbst, für die Mieterinnen und Mieter entstehen keine Mehrkosten. „Die CO 2 -Emissionen aus dem Gebäudesektor machen etwa 30 Prozent der deutschen Emissionen aus. Hier sind wir als Wohnungsunternehmen am Zug und können das mit einem Kostenvorteil ermöglichen”, sagt Katrin Rockmann, Regionalleitung Vonovia

Weitere PV-Anlagen in denkmalgeschützten Wohnquartieren der Vonovia sind im Magdeburger Stadtteil Sudenburg geplant.

Quelle: Vonovia | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH