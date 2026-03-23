Agri-Photovoltaik-Projekt Steinhöfel startet Bau in Brandenburg

Die Projektentwicklerin SUNfarming GmbH hat mit dem Bau eines großflächigen Agri-PV-Projekts in Steinhöfel in Brandenburg begonnen. Es soll ein Klimapark mit bis zu 753 MWp entstehen.

Mit dem Baustart geht das Agri-PV-Projekt Steinhöfel von der Planung in die Umsetzung über. Der erste Bauabschnitt umfasst 106 Megawatt-Peak (MWp) und erhielt in der EEG-Ausschreibung im vergangenen Juli einen Zuschlag. SUNfarming bewertet dies als Meilenstein in der Umsetzung.

Agri-PV Steinhöfel mit 753 MWp und Netzanschluss geplant

Bereits im vierten Quartal 2025 begannen die Arbeiten an dem Projekt, das sich über rund 500 Hektar und acht Ortsteile der brandenburgischen Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree erstreckt. Insgesamt ist eine installierte Leistung von bis zu 753 MWp vorgesehen. Somit wäre das geplante Vorhaben eines der größten Agri-PV-Projekte in Europa.

Auch die Baugenehmigungen für die ersten 550 MWp Agri-PV sowie das zugehörige Umspannwerk liegen laut Sunfarming bereits vor. Das Umspannwerk entsteht in Zusammenarbeit mit der technischen Dienstleisterin SPIE Germany Switzerland Austria GmbH. Die Netzanbindung erfolgt über ein 110-Kilovolt-Kabelsystem. Der erzeugte Strom soll in das Hochspannungsnetz der regionalen Verteilnetzbetreiberin E.DIS Netz GmbH eingespeist werden.

Doppelnutzung durch Agri-PV-System

Das Agri-PV-Projekt Steinhöfel setzt auf eine kombinierte Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Stromerzeugung. Zum Einsatz kommen bifaziale Glas-Glas-Module, die auf einer Höhe von mindestens 2,10 Metern installiert werden. Diese Bauweise ermöglicht weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung unter den Photovoltaik-Modulen, etwa für den Anbau von Arznei- und Gewürzkräutern sowie klassische Ackerfruchtfolgen.

Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren

Das Projekt entsteht in Kooperation mit der Gemeinde Steinhöfel, örtlichen Landwirtschaftsbetrieben, dem Landkreis sowie weiteren technischen Partnern. Neben der Energieerzeugung zielt das Vorhaben zudem auf eine regionale Wertschöpfung. Nach Angaben von SUNfarming soll es lokale Arbeitsplätze schaffen und wirtschaftliche Impulse im ländlichen Raum setzen. Außerdem soll das Agri-PV-Projekt auf eine langfristige Integration von Energie- und Landwirtschaftsnutzung ausgelegt sein.

SUNfarming gehört zur Berliner Cube Green Energy-Gruppe. Das Unternehmen entwickelt seit mehr als 20 Jahren Photovoltaik-Projekte und hat nach eigenen Angaben rund 700 MW in Europa umgesetzt.

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