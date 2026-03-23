Netzanschlusspaket: Energiewirtschaft fordert flexible Netzanschlüsse und schnellere Digitalisierung

Das geplante Netzanschlusspaket der Bundesregierung stößt in der Energiewirtschaft erneut auf ein gemischtes Echo. Während Verbände eine Modernisierung der Netzanschlüsse begrüßen, warnen sie zugleich vor Investitionshemmnissen und fordern mehr Digitalisierung. Im Fokus stehen effizientere Netznutzung, beschleunigter Ausbau und verlässliche Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien.

Netzanschlusspaket soll Netzkapazitäten effizienter nutzen

Das Netzanschlusspaket zielt darauf ab, die Verfahren für Netzanschlüsse zu reformieren und vorhandene Kapazitäten besser auszuschöpfen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bewertet den Ansatz grundsätzlich positiv.

Nach Einschätzung des Verbands sind flexiblere Verfahren notwendig, um knappe Netzkapazitäten insbesondere in Engpassregionen transparenter und rechtssicher zu vergeben. Hintergrund ist, dass der Netzausbau – vor allem auf höheren Spannungsebenen – mit dem steigenden Anschlussbedarf nicht Schritt hält.

Zugleich fordert der BDEW eine bessere Abstimmung zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Netzausbau. Beide Entwicklungen müssten system- und kosteneffizient erfolgen, um wirtschaftliche Stabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Beschleunigungsagenda: Digitalisierung und neue Konzepte im Fokus

Der Bundesverband WindEnergie (BWE) sieht im Netzanschlusspaket die Chance für eine effizientere und digitalere Netzinfrastruktur. Entscheidend sei, bestehende Netze besser auszulasten, statt den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen.

Der Verband schlägt mehrere Maßnahmen vor: So soll etwa eine stärkere Auslastung von Netzverknüpfungspunkten ermöglicht werden. Auch Speicherprojekte in direkter Kombination mit Erzeugungsanlagen (Co-Location) sollen einfacher genehmigt werden. Darüber hinaus fordert der BWE, neue Stromverbraucher wie Rechenzentren gezielt in sogenannte EE-Hubs einzubinden. Diese bündeln Erzeugung und Verbrauch regional, um Netze zu entlasten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf direkten Stromlieferverträgen (Power Purchase Agreements, PPA). Diese sollen regulatorisch vereinfacht werden, um Industrie und erneuerbare Erzeuger stärker zu verknüpfen.

Darüber hinaus sieht die Branche zusätzliche Potenziale in flexiblen Systemlösungen. Nach Einschätzung des Bundesverbands Energiespeicher Systeme (BVES) liegt ein Hebel zur Entlastung der Netze in der Ladeinfrastruktur selbst. Durch den Einsatz von Energiespeichern, lokaler erneuerbarer Erzeugung und intelligenter Steuerung lassen sich hohe Ladeleistungen bereits heute ohne umfangreiche Netzanschlüsse bereitstellen. Solche Konzepte können den Druck auf den Netzausbau reduzieren und die Integration der Elektromobilität beschleunigen.

Kritik: Risiken für Investitionen und Photovoltaik-Ausbau

Kritischer äußert sich der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen/Bremen. Er sieht im Netzanschlusspaket Risiken für die Investitionssicherheit und warnt vor negativen Folgen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Besonders betroffen seien Regionen mit hohem Anteil an Wind- und Solarenergie. Dort könnten neue Regelungen bestehende Unsicherheiten verstärken und Investitionen verzögern.

Auch geplante Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stoßen auf Kritik. Insbesondere Photovoltaik-Anlagen könnten durch zusätzliche Vorgaben belastet werden. Dies betreffe auch private Haushalte, die bislang eine wichtige Rolle für die Akzeptanz der Energiewende spielen.

Abstimmung von Netzausbau und Energiewende bleibt zentrale Aufgabe

Trotz unterschiedlicher Bewertungen zeigt sich ein gemeinsamer Nenner: Der Netzausbau bleibt ein zentraler Engpass der Energiewende. Neben dem Ausbau selbst gewinnen digitale Steuerung, bessere Auslastung und klare regulatorische Rahmenbedingungen an Bedeutung. Auch flexible Lösungen wie Speicher, intelligente Steuerung und sektorübergreifende Konzepte können dazu beitragen, Netzengpässe zu reduzieren.

Die Energiewirtschaft fordert daher ein konsistentes Gesamtpaket, das verschiedene Reformvorhaben zusammenführt. Ziel ist es, Investitionssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Integration erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Quelle: BDEW / BWE / LEE Niedersachsen/Bremen / BVES | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH