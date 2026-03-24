cPPA in Belgien: Prologis-Dachsolar versorgt Fastned-Ladenetz mit erneuerbarem Strom

Prologis und Fastned haben in Belgien ein 15-jähriges Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) geschlossen. Solarstrom von Logistikdächern soll künftig das Schnellladenetz von Fastned mit lokal erzeugter Energie versorgen. Die Anlagen mit 8,1 MWp sollen ab 2026 in Betrieb gehen.

Die Vereinbarung ist Fastneds erstes cPPA in Belgien und zugleich das erste außerhalb der Niederlande. Sie unterstützt den weiteren Ausbau des Schnellladenetzes sowie das Ziel, dieses möglichst vollständig mit lokal erzeugter, erneuerbarer Energie zu betreiben.

Gemäß der Vereinbarung wird Fastned 90 Prozent des Stroms erwerben, der durch Dachsolaranlagen auf drei Logistikgebäuden von Prologis erzeugt wird: Boom DC2 in der Region Antwerpen sowie Tongeren DC1 und DC3 in Limburg. Die verbleibenden 10 Prozent werden Kunden zugewiesen, die Flächen in diesen Gebäuden mieten.

Über die Laufzeit von 15 Jahren schätzt Fastned, dass hier gelieferte erneuerbare Strom etwa 500 Millionen nachhaltige Kilometer ermöglicht. Dies entspricht etwa mehreren Millionen Schnellladevorgängen im belgischen Netzwerk, so das niederländische Unternehmen. Es betont weiter, dass die Vereinbarung langfristige Preisstabilität für erneuerbare Energie sichere und den Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstütze.

Die Solaranlagen mit einer installierten Leistung von etwa 8,1 MWp werden von Prologis entwickelt und betrieben. Der Bau hat bereits begonnen. Auch die Netzanschlüsse sind gesichert und die Anlagen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt sowie in Betrieb genommen werden.

Prologis baut in Europa die Stromerzeugung durch Dachsolaranlagen in seinem Logistikportfolio weiter aus, sodass erneuerbare Energie sowohl den Eigenbedarf vor Ort als auch den allgemeinen Energiebedarf decken kann. Die Vereinbarung in Belgien zeigt, wie Dachsolar über einzelne Gebäude hinausgehen und direkt die Infrastruktur für Elektromobilität unterstützen kann.

Die Scholt Energy GmbH fungiert im Rahmen der Vereinbarung als Energieversorger. Das deutsche Unternehmen steuert die Abnahme des Solarstroms und überwacht die operative Lieferung der vertraglich vereinbarten erneuerbaren Energie an Fastned.

Quelle: Prologis | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH