Im Februar 2026 hat die KfW gut 29.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Januar aber weniger als im Februar vor einem Jahr. Während die Wärmepumpen-Nachfrage stabil bleibt, sinkt das Interesse an Solarthermie, Wärmenetzen und Biomassekesseln.

Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im Februar 2026 auf gut 29.000 Anträge angestiegen. Im Januar lag die Zahl bei knapp 24.000. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. 90 Prozent der Förderung bewilligte die bundeseigene Förderbank für Anträge für eine Wärmepumpe.

Der Anteil der Wärmepumpen an der Gesamtzahl der geförderten Heizungen liegt nun bei 90 Prozent. Im Durchschnitt des vergangenen Jahres waren es noch 87 Prozent. Im Februar kamen mehr 26.000 Antragssteller:innen in den Genuss einer Förderung für ihre Wärmepumpe. Das ist geringfügig mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Ankündigung der Regierungskoalition das Gebäudeenergiegesetz (GEG), an das die Förderung geknüpft ist, durch ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz zu ersetzen, hat noch zu keinem Anstieg der Förderantragszahlen geführt. Offensichtlich vertrauen die Bürger:innen in die Ankündigung der Bundesregierung, die Förderung weiterführen zu wollen. Der Bundesverband Wärmepumpe geht jedoch davon aus, dass die Debatte um das Gebäudemodernisierungsgesetz für erhebliche Unsicherheit auf dem Heizungsmarkt sorgen wird.

Förderung für Solarthermie, Wärmenetze und Biomassekessel nimmt ab

Während die Wärmepumpe leicht bei den BEG-Zahlen zulegte, gingen die Zahlen bei den anderen Erneuerbare-Energien-Heizungen zurück. Bei der Solarthermie war das ein Rückgang um mehr als die Hälfte auf nun rund 200 Anträge. Auch die Heizungsförderung für Biomasseheizungen war im Februar 2026 rückläufig. Für diesen Heizungstyp gab es rund 2.100 Bewilligungen. Das ist ein Rückgang um etwa ein Drittel. Mit knapp 900 Anträgen waren Anschlüsse an ein Wärmenetz im Februar 2026 in der KfW-Heizungsförderung vertreten. Auch das ist ein Rückgang um fast die Hälfte. Zudem förderte die KfW vier wasserstofffähige Heizungen und 76 Anschlüsse an ein Gebäudenetz. Brennstoffzellenheizungen und innovative Heizungstechnik waren im Februar nicht unter den bewilligten Anträgen vertreten.

Auch im Februar haben die meisten Antragsteller:innen Zusatzboni bekommen. Die KfW hat den Einkommensbonus 6.849 Mal vergeben. Zudem gab es 19.047 Klimageschwindigkeitsboni und 23.257 Effizienzboni.

Informationen über die Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH