Blackstone beteiligt sich an Photovoltaik-Entwickler Sunotec

Der US-Investor Blackstone hat sich an Sunotec beteiligt. Das Unternehmen will mit der Eigenkapitalspritze den Bau von Solarkraftwerken und Batteriespeichern in Europa fortsetzen.

Das US-Investment-Unternehmen Blackstone beteiligt sich an dem Photovoltaik-Entwickler Sunotec. Wie das auf die Entwicklung von PV-Großprojekten spezialisierte Unternehmen mitteilte, werde die Beteiligung vom Blackstone Tactical Opportunities verwaltet.

Die Investition von Blackstone soll ferner das Wachstum von Sunotec in seinen europäischen Kernmärkten – insbesondere in Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und Südosteuropa – unterstützen. Das beinhalte den Ausbau der bestehenden Dienstleistungen sowie die Entwicklung angrenzender Geschäftsfelder, einschließlich der Netzinfrastruktur. Die Partnerschaft ziele zudem darauf ab, die Plattform von Sunotec für hybride Anlagen im Bereich erneuerbare Energien auszubauen.

Sunotec habe in verschiedenen Märkten eine Solarkapazität von rund 15 Gigawatt (GW) installiert, darunter in den letzten zwei Jahren 5 GW an Großsolaranlagen und 5 GWh an Batterie-Energiespeichersystemen (BESS).

Die Partnerschaft vereinige Blackstones Infrastruktur-Schwerpunkt mit Sunotecs Geschäft für Planung, Errichtung, Wartung und Betrieb von Solarkraftwerken und Batteriespeichersystemen im Großmaßstab sowie dessen Fachwissen bei der Integration von Mittel- und Hochspannungsnetzinfrastrukturen.

Die Gründer von Sunotec bleiben auch nach der Transaktion Mehrheitsaktionäre und behalten die Kontrolle über das Unternehmen.

Kaloyan Velichkov, Gründer und CEO von Sunotec, sagte: „Die Investition von Blackstone ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Sunotec. In den letzten 13 Jahren hat unser Team durch konsequente Umsetzung, Schnelligkeit und unermüdlichen Fokus auf Ergebnisse eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Großsolaranlagen und Energiespeicher aufgebaut. Mit Blackstone als Partner werden wir unsere Expansion in ganz Europa beschleunigen und ausgewählte neue Märkte erschließen.”

Amer Khatoun, Senior Managing Director bei Blackstone Tactical Opportunities, sagte: „Sunotec hat sich bei der Realisierung und dem Betrieb von Solarkraftwerken und Batteriespeicherprojekten im Versorgungsmaßstab eine starke Erfolgsbilanz erarbeitet. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Unternehmen, das seine integrierte Plattform weiter ausbaut, seinen Bestand an Betriebsanlagen erweitert und seine Kompetenzen im Bereich der Netzinfrastruktur vertieft.“

Quelle: Sunotec | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH