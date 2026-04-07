Jörg Kubitza wechselt von Orsted zu Enercity Erneuerbare

Der Regionalversorger Enercity aus Hannover stellt sich an der Spitze des Geschäftes für erneuerbare Energien neu auf. Vom dänischen Konzern Orsted kommt Jörg Kubitza.

Der derzeitige Deutschland-Geschäftsführer des dänischen Energieunternehmens Orsted (Ørsted), Jörg Kubitza, wird künftig das Erneuerbare Energien-Geschäft des Hannoverschen Versorgers Enercity verantworten. Wie Enercity mitteilte, wird der 55jährige spätestens zum 1. September 2026 die Position des CEO bei der 100-Prozent-Tochter enercity Erneuerbare übernehmen. Kubitzas berufliche Laufbahn umfasse ferner leitende Positionen bei CEZ Renewables, MHI Vestas Offshore Wind, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe und DeWind AG.

„Jörg Kubitza bringt Führungskompetenz, Markterfahrung und ein tiefes Verständnis für die Erneuerbaren mit. Er wird gemeinsam mit unserem starken Team die richtigen Impulse für die kommenden Jahre setzen. Dass wir ihn für enercity gewinnen konnten, ist ein starkes Signal“, sagt enercity‑CEO Aurélie Alemany.

„Ich freue mich sehr darauf, die Verantwortung für enercity Erneuerbare zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team möchte ich die Chancen nutzen, die sich durch die Herausforderungen im Energiemarkt für uns ergeben, um das Unternehmen zukunftssicher und wachstumsstark weiterzuentwickeln“, erklärt Jörg Kubitza.

Enercity Erneuerbare setze im Ausbau der Erneuerbaren auf Flexibilisierung, Skalierbarkeit und ein resilient aufgestelltes Portfolio. Angesichts volatiler Märkte, veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen und steigender Anforderungen an Systemintegration gewinne das flexible Zusammenspiel aus Erzeugung, Vermarktung und Portfolioentwicklung zunehmend an Bedeutung.

Kubitza folge auf Ralf Nietiet, der das Unternehmen zum 31. Mai 2026 auf eigenen Wunsch verlässt. Nach dem Personalwechsel wird die enercity Erneuerbare mit rund 170 Beschäftigten künftig von Jörg Kubitza (CEO) und Daniel Müller (COO) geführt.

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