RWE: Offshore-Windpark Thor mit recycelbaren Rotorblättern

Energiekonzern RWE hat die nach eigenen Angaben erste Windturbine weltweit auf dem Meer installiert, die über CO2-freundlichen Stahl und recycelbare Rotorblätter verfügt. Die Hälfte der 72 Windenergieanlagen des Offshore-Parks Thor soll mit den nachhaltigen Materialien ausgestattet werden.

Die Essener RWE installiert im dänischen Offshore-Windpark Thor Windkraftanlagen mit niedrigem CO2-Fussabdruck. Wie das Unternehmen mitteilte, dreht es sich um die weltweit ersten Windturbinen mit Türmen aus kohlenstoffärmeren Stahl und recycelbaren Rotorblättern. Insgesamt soll das Kraftwerk auf See über eine Leistung von 1,1 Gigawatt verfügen. Von den 72 Anlagen erhielten die Hälfte Türme aus CO2-freundlichen Stahl und rund 40 je drei wiederverwertbare Flügel.

RWE sei weltweit das erste Unternehmen, das den „GreenerTower“ von Siemens Gamesa einsetzt. Die Turmplatten bestehen aus Stahl, bei dessen Herstellung mindestens 63 Prozent weniger CO₂-Emissionen entstehen als bei herkömmlichem Stahl. Der zertifizierte Produktionsprozess begrenzt die Emissionen, indem beispielsweise mit erneuerbaren Energien betriebene Öfen und Stahlschrott zum Einsatz kommen.

Zudem werde Thor mit recycelbaren Rotorblättern von Siemens Gamesa ausgestattet sein. Dank eines innovativen Harzes ließen sich die Verbundwerkstoffe dieser Rotorblätter trennen und wiederverwenden, beispielsweise für neue Gussanwendungen in der Automobil- oder Konsumgüterindustrie.

RWE liegt beim Bau des größten Offshore-Windparks Dänemarks im Zeitplan. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen die Offshore-Umspannstation und alle Fundamente installiert. Die Installation der Windkraftanlagen sei in vollem Gange, und Thor hat kürzlich erstmals Strom in das dänische Netz eingespeist.

Der Betriebs- und Wartungsplan des Windparks sieht die Schaffung von 50 bis 60 Arbeitsplätzen vor Ort in einem neuen RWE-Servicegebäude vor, das im März im Hafen von Thorsminde offiziell eröffnet wurde. Der Offshore-Windpark Thor ist ein Gemeinschaftsprojekt von RWE (51 %) und Norges Bank Investment Management (49 %). RWE ist für den Bau und den Betrieb während der gesamten Lebensdauer von Thor verantwortlich.

Insgesamt betreibt das Unternehmen bisher 18 Offshore-Windparks.

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