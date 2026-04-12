Neu: Energiekommune 4/26 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

+++ Gebäudemodernisierungsgesetz und Wärmeplanung +++ Batteriespeicher im Windpark +++ E-Autos für Bürgermeister:innen +++ PVT für kommunale Gebäude +++ Solarthermie über dem Parkplatz +++

Die neue Januarausgabe 4/26 der Zeitschrift Energiekommune ist erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

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Dies sind die Schwerpunktthemen der Ausgabe 4/26:

Heizungswende in Kommunen

Ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) soll kommen, um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abzulösen. Das sorgt für Irritationen. Wie können Kommunen jetzt agieren?

Nachdem große Batteriespeicher in Verbindung mit neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mittlerweile fast Standard geworden sind, planen jetzt auch zahlreiche Windenergieprojektierer mit großen Akkus. Baurechtlich gelten solche Co-Lokation-Batteriesysteme seit Ende 2025 im Außenbereich als privilegiert.

PVT für kommunale Liegenschaften

Wärmepumpen können nicht nur Umweltwärme aus der Luft, dem Untergrund oder Gewässern nutzbar machen; auch Solaranlagen bieten sich als Wärmequelle an. Eine neue Variante, die gerade auch für kommunale Gebäude interessant sein kann, sind ­sogenannte PVT-Kollektoren oder -module. Sie gewinnen Wärme und Strom zugleich.

Ein E-Auto für den Bürgermeister

Mehr und mehr Bürgermeister:innen steigen auf ein E-Auto um oder nutzen den elektrisch angetriebenen Fuhrpark ihrer Kommune. Und sie sind damit auch ein gutes Vorbild.

Kleine Wasserkraftwerke durch EEG-Novelle gefährdet

Mit der Ankündigung, feste Einspeisevergütungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen zu wollen, versetzt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) Betreiber kleiner Wasserkraftwerke in Sorge.

Solarthermie über dem Parkplatz

In Regensburg ist eine bemerkenswerte Solarthermieanlage über einem Parkplatz entstanden. Die Kollektoren versorgen ein kommunales Hallenbad und eine Wohnsiedlung mit Wärme.