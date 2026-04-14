Fachbuch Kleinwindkraft: Ratgeber vollständig überarbeitet

Wer sich neutral über kleine Windkraftanlagen informieren will, der stößt über kurz oder lang auf die Veröffentlichungen von Patrick Jüttemann. Jetzt ist eine Neuauflage seines Fachbuchs Kleinwindkraft erschienen.

Mit der dritten Auflage legt Jüttemann sein Fachbuch nach mehr als fünf Jahren grundlegend überarbeitet vor. Nach eigener Darstellung reichten einfache Aktualisierungen nicht mehr aus, weil sich Markt, Genehmigungslage, technische Standards und Praxiserfahrungen seit der letzten Ausgabe spürbar verändert haben. Das Werk habe deshalb in weiten Teilen neu geschrieben, so Jüttemann.

Für die Neuauflage hat der Autor nach eigenen Angaben Gespräche mit Herstellern, Betreibern, Ingenieuren und Hochschulforschern ausgewertet. Aus dieser Praxisnähe speist sich der Anspruch des Buchs, nicht nur Grundlagen zu vermitteln, sondern auch aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Besonders relevant sind dabei veränderte Genehmigungsregeln in einzelnen Bundesländern sowie neue Erkenntnisse zur Standortbewertung.

Ratgeber Kleinwindkraft mit neuen Kapiteln

Die Ausgabe von 2026 umfasst 218 Seiten und erscheint als E-Book im PDF-Format. Der Preis liegt bei 34,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Inhaltlich wurden alle Teile des Buches überarbeitet und um vier neue Kapitel ergänzt:

Standorte

Normen, Test und Zertifizierung

Einsatzbereiche

Aufbau, Anschluss und Wartung.

Damit richtet sich das Buch vor allem an Interessierte, die kleine Windkraftanlagen nicht nur nach Herstellerangaben beurteilen wollen. Jüttemann betont, dass erst das Verständnis von Standort, Genehmigung und Wirtschaftlichkeit die Grundlage für eine belastbare Auswahl einer Windenergieanlage bildet. Der Kleinwind-Marktreport, den Jüttemann jährlich herausgibt, in dem er neutral eine Vielzahl von Windenergieanlagen mit ihren technischen Daten vorstellt, setzt nach dieser Logik auf dem Fachbuch auf. Jüttemann empfiehlt, zuerst das Buch zu lesen und sich erst dann dem Marktreport zuzuwenden.

Der Autor Patrick Jüttemann ist neutraler Experte für Kleinwindkraftanlagen und Autor diverser Fachpublikationen. Er betreibt seit 2011 das Portal klein-windkraftanlagen.com im Internet und den YouTube-Kanal @Kleinwindkraft.

Das Buch ist unter diesem Link zu bestellen: Fachbuch Kleinwindkraft 2026

Quelle: klein-windkraftanlagen.com | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH