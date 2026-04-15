Solar-Trägerpfannen ermöglichen Photovoltaik-Anlage für Akademie am Meer auf Sylt

Bei einem Solarprojekt auf Sylt wurden Solar-Trägerpfannen in eine doppelte Eindeckung aus Faserzementplatten integriert. Dazu musste man die Trägerpfannen durch zum Rastermaß passende Aluminium-Grundplatten ergänzen.

Im Klappholttal, einer Dünenregion auf Sylt, steht die Akademie am Meer – eine der ältesten Heimvolkshochschulen Schleswig-Holsteins. Seit Juli 2025 versorgt eine Photovoltaik-Anlage auf dem Osthaus mit 142 Solarmodulen die Volkshochschule. An der Installation war die Nordfriesland Bedachungs-GmbH aus Stadum beteiligt, die Solar-Trägerpfannen der Fleck GmbH für das Projekt angepasst hat. Die Herausforderung war dabei, die Solar-Trägerpfannen mit der doppelten Eindeckung aus Faserzementplatten zu kombinieren.

Für die Installation auf diesem Dach war die Auswahl der richtigen Trägerpfannen wichtig. Diese sollten grundsätzlich zur vorhandenen Dacheindeckung passen und sich exakt in das Raster der Faserzementplatten einfügen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Regenwasser muss zuverlässig abfließen und Durchdringungen muss man fachgerecht abdichten. Besonderes Augenmerk liegt auf der gleichmäßigen, statisch ausgewogenen Lastverteilung der einwirkenden Kräfte von Wind oder Schnee, damit die Dachkonstruktion keinen Schaden nimmt. Hierzu musste im Vorfeld eine statische Berechnung mit allen zu berücksichtigenden Parametern inklusive einer optimalen Verlegeplanung erfolgen.

Stabile Solar-Trägerpfanne

Fleck-Solar-Trägerpfannen sind vollintegrierte Trägerpfannenlösungen, die keiner mechanischen Nachbearbeitung der benachbarten Eindeckung erfordern. Schneiden, Flexen oder die Bearbeitung mit dem Hammer sind nicht notwendig. Die Solar-Trägerpfannen kommen vormontiert zur Baustelle und sind mit lastabtragenden Metallkomponenten aus Edelstahl oder verzinktem Stahl versehen. An der Rückseite befindet sich ein Z-Profil für die Windsogsicherung. Die Pfanne wird mit dem Z-Profil in die Zusatzlatte eingesteckt und an der Dachlattung verschraubt. Denn für den Einbau von Fleck Solar-Trägerpfannen bei einer Dachdeckung mit Dachpfannen, Dachsteinen oder Schiefer muss man zusätzlich zur Dachlattung eine passende Stützlatte einbauen.

Auf der Vorderseite befindet sich die stabile und in der Neigung verstellbare Halterung aus korrosionsbeständigem VA-Stahl. Sie ist an der Oberseite mit mehreren Langlöchern ausgestattet und mit einer Vielzahl unterschiedlicher Photovoltaik-Montagesystemen kombinierbar. Die Positionierung der Solar-Trägerpfannen ist sparrenunabhängig und es ist sowohl eine vertikale als auch horizontale Ausrichtung der Montageschienen auf den VA-Halterungen möglich.

Bei diesem Objekt auf Sylt entschied man sich für Solar-Trägerpfannen für Schiefer/Schindel von Fleck. Insgesamt hat man 260 dieser Pfannen verbaut. Damit die Solar-Trägerpfannen und die Doppeldeckung mit Faserzementplatten vor Ort passgenau zueinander fanden, hat die Nordfriesland Bedachungs-GmbH die Solar-Trägerpfannen von der durch selbstgefertigte Aluminium-Grundplatten ergänzt. Dies ermöglichte eine optimale Integration der Photovoltaik-Halterungen in die 30x60er Doppeldeckung. Die doppelte Deckung sorgt für eine hohe Dichtigkeit gegen Regen, Schnee und Wind. Zudem zeichnet sich die robuste Konstruktion durch Langlebigkeit und eine traditionelle Optik aus.

Quelle: Fleck GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH