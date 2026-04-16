PVT-Anlagen: Sunmaxx veröffentlicht Auswertung von Felddaten

Selbst in der kalten Heizperiode 2025/26 haben PVT-Anlagen von Sunmaxx als alleinige Quelle einer Wärmepumpe Jahresarbeitszahlen von mehr als 4,5 erreicht. Das hat die Auswertung von Felddaten durch den Hersteller in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forschungsinstitut SPF ergeben.

Sunmaxx, Hersteller von photovoltaisch-thermischen Modulen, hat umfangreiche Felddaten aus verschiedenen installierten PVT-Anlagen veröffentlicht. Im Fokus stehen hierbei die unabgedeckten und ungedämmten PVT-Kollektoren Sunmaxx PX-1 mit flachem, vollflächig an das Photovoltaik-Laminat angebundenem Absorber als alleinige Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen.

Die Messungen zeigen, dass die PVT-Kollektoren auch im Winter stabile Quellentemperaturen für die Wärmepumpe im monoenergetischen Betrieb erreichen. Bei Sonneneinstrahlung liegen die Quellentemperaturen deutlich über der Umgebungstemperatur und ohne Einstrahlung nur wenige Kelvin darunter. Die untersuchten Anlagen weisen dabei eine Dimensionierung der PVT-Anlage zwischen 2,0 und 4,5 m²/kW Heizleistung der Wärmepumpe (bei B0/W35) auf. Selbst in der kalten Heizperiode 2025/26 wurden Arbeitszahlen größer 4,5 im monovalenten Betrieb bei einer Dimensionierung von 2,8 m²/kW erzielt.

Die PVT-Anlagendaten stammen laut Hersteller aus realen Projekten im laufenden Betrieb unter tatsächlichen Witterungsbedingungen auf dem Dach. Die Veröffentlichung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem SPF Institut für Solartechnik aus Rapperswil in der Schweiz. Das SPF hat auch eine Rezertifizierung der Sunmaxx PVT-Module mit dem Solar-Keymark-Label durchgeführt. Das europaweit anerkannte Siegel gilt als zentraler Qualitätsmaßstab für solarthermische Anlagen und als maßgebliche Zertifizierung für PVT-Kollektoren. Die Verlängerung bestätigt laut Hersteller die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Normkonformität der in Sachsen gefertigten Hybridmodule.

„Die erneute Solar-Keymark-Zertifizierung unterstreicht unseren Anspruch, industrielle Skalierbarkeit, hohe Leistungsfähigkeit und maximale Systemkompatibilität in einer Technologie zu vereinen“, sagt Wilhelm Stein, Geschäftsführer von Sunmaxx. „Für eine erfolgreiche Wärmewende braucht es Lösungen, die nicht nur innovativ sind, sondern auch unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren – im privaten wie im industriellen Einsatz.“

Quelle: Sunmaxx | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH