EPD-Zertifizierung für Solartracker: TrinaTracker reagiert auf EU-CO₂-Regeln

Der Solartracker-Hersteller TrinaTracker hat für seine Produktserie FixOrigin eine Environmental Product Declaration (EPD) erhalten. Die Zertifizierung liefert verifizierte Daten zu Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus. Vor dem Hintergrund des EU-Grenzausgleichsmechanismus CBAM gewinnt dies für Projektentwickler und Investoren an Bedeutung.

EPD-Zertifizierung für Solartracker liefert transparente Umweltdaten

Der zum Trinasolar-Konzern gehörende Anbieter TrinaTracker hat für seine FixOrigin-Tracker eine EPD-Zertifizierung erhalten. Diese wurde durch die Bureau Veritas Germany Holding GmbH verifiziert und basiert auf einer Lebenszyklusanalyse (LCA).

EPDs (Environmental Product Declarations) stellen standardisierte und überprüfbare Daten zu Umweltwirkungen bereit, darunter CO₂-Emissionen, Ressourcenverbrauch und Energieeinsatz. Für Komponenten in Photovoltaik-Freiflächenanlagen gewinnen solche Daten zunehmend an Bedeutung, da sie die Grundlage für Emissionsbilanzen und Nachhaltigkeitsbewertungen bilden.

Zusätzlich verfügt das System über eine UL-2703-Zertifizierung, die Sicherheitsanforderungen für Photovoltaik-Montagesysteme abdeckt.

Bedeutung für den EU-Markt und den CBAM

Die Zertifizierung erfolgt in einer Phase, in der der europäische CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) an Bedeutung gewinnt. Der European Commission-Mechanismus verpflichtet Importeure bestimmter Produkte, die CO₂-Emissionen entlang der Lieferkette zu dokumentieren und perspektivisch zu bepreisen.

Auch wenn Photovoltaik-Komponenten aktuell nur teilweise direkt betroffen sind, rechnen Marktbeobachter mit einer Ausweitung der Berichtspflichten. Laut einer Analyse der Internationalen Energieagentur (International Energy Agency, IEA) spielen resiliente und transparente Lieferketten eine zentrale Rolle für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit von Energietechnologien, einschließlich der Photovoltaik. Für Projektentwickler, EPC-Unternehmen und Investoren sind belastbare Emissionsdaten daher zunehmend relevant – etwa für ESG-Berichte oder Finanzierungsentscheidungen.

Zertifizierungen als Wettbewerbskriterium im PV-Markt

TrinaTracker gibt an, für sein gesamtes Produktportfolio CO₂-Bilanzen berechnet zu haben. Neben der FixOrigin-Serie umfasst dies auch Trackerlösungen wie Vanguard 1P und 2P. Der Trend zur Zertifizierung von PV-Komponenten spiegelt eine breitere Entwicklung wider: Analysen des Fraunhofer ISE zeigen, dass die Struktur und Regionalisierung von Lieferketten zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor für die Photovoltaikindustrie werden – auch vor dem Hintergrund neuer regulatorischer Anforderungen in Europa. Damit entwickeln sich Umweltzertifikate und CO₂-Daten von einem optionalen Zusatz zu einem integralen Bestandteil der Projektplanung.

Fazit: Mehr Transparenz wird zum Branchenstandard

Die EPD-Zertifizierung von Solartrackern ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz in der Photovoltaik-Wertschöpfungskette. Mit Blick auf regulatorische Entwicklungen wie den CBAM dürfte die Bedeutung standardisierter Umweltdaten weiter steigen. Hersteller, die frühzeitig entsprechende Nachweise liefern, könnten sich Wettbewerbsvorteile sichern – insbesondere im europäischen Markt.

Quelle: Trinasolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH