Vamo und Svea Solar bündeln Kräfte für Wärmepumpen-Ausbau

Der Wärmepumpenspezialist Vamo und der Energieanbieter Svea Solar Deutschland GmbH kooperieren künftig enger. Ziel ist der Ausbau skalierbarer Wärmepumpenlösungen, insbesondere im Zusammenspiel mit Photovoltaik-Systemen. Die Partnerschaft reagiert auf eine wachsende Nachfrage im Gebäudesektor.

Kooperation stärkt Umsetzungskapazitäten im Wärmepumpenmarkt

Die Kölner Unternehmen Vamo und Svea Solar Deutschland haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Während Svea Solar bislang vor allem als Anbieter integrierter Energiesysteme aus Photovoltaik, Speicher, Stromtarif und Wärmepumpe auftritt, übernimmt Vamo künftig zentrale Aufgaben bei Planung und Installation der Wärmepumpen.

Ein Fokus liegt auf der Skalierung des Geschäfts: Durch die Kooperation will Svea Solar seine Umsetzungskapazitäten erweitern, ohne eigene Ressourcen stark auszubauen. Vamo übernimmt von der Beratung über die technische Prüfung und Auslegung bis hin zur fachgerechten Installation sowie Serviceleistungen auch über die Inbetriebnahme hinaus.

Wärmepumpen als Teil integrierter Energiesysteme

Die Partnerschaft ist eingebettet in den Trend zur Sektorkopplung im Gebäudebereich. Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen werden zunehmend als kombinierte Lösung vermarktet, um Eigenverbrauch zu optimieren und fossile Heizsysteme zu ersetzen.

wurden 2023 in Deutschland rund 356.000 Wärmepumpen installiert. Nach einem Markteinbruch im Jahr 2024 (193.000) infolge veränderter Förderbedingungen bleibt das langfristige Marktpotenzial hoch, nicht zuletzt aufgrund politischer Zielsetzungen zur Dekarbonisierung des Wärmesektors. Im Jahr 2025 stieg die Anzahl installierter Wärmepumpen auf 299.000.

IKEA-Kooperation als zusätzlicher Vertriebskanal

Ein wesentlicher Treiber der Partnerschaft ist die Zusammenarbeit von Svea Solar mit der IKEA Deutschland GmbH & Co. KG. Über diesen Vertriebskanal generierte Anfragen sollen künftig verstärkt durch Vamo abgewickelt werden. Damit reagieren die Unternehmen auf steigende Nachfrage im Privatkundensegment.

Zum Einsatz kommen aktuell ausschließlich Wärmepumpensysteme der Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG. Vamo übernimmt die technische Planung, Auslegung und Installation. Das Angebot basiert auf standardisierten Prozessen mit Festpreisstrukturen und zielt auf eine zügige Umsetzung. Die Installation soll in der Regel innerhalb weniger Wochen erfolgen. Zum Leistungsumfang gehört zudem die Unterstützung bei der Nutzung staatlicher Förderprogramme.

Markttrend: Spezialisierung und Arbeitsteilung

Die Kooperation spiegelt einen strukturellen Trend im Wärmepumpen- und PV-Markt wider. Angesichts steigender Nachfrage und technischer Komplexität setzen Anbieter verstärkt auf Spezialisierung und Partnerschaften. Während Energieunternehmen wie Svea Solar integrierte Systeme vermarkten, übernehmen spezialisierte Dienstleister wie Vamo die Planung, Auslegung und Installation.

Für Installationsbetriebe und Stadtwerke gewinnt dieses Modell an Bedeutung, da es Skaleneffekte ermöglicht und zugleich auf standardisierte Prozesse und gleichbleibende Qualität abzielt.

Fazit: Partnerschaften als Schlüssel für die Wärmewende

Die Zusammenarbeit von Vamo und Svea Solar zeigt, wie sich Marktakteure entlang der Wertschöpfungskette neu positionieren. Angesichts politischer Ausbauziele und hoher Nachfrage könnten solche Partnerschaften künftig eine zentrale Rolle spielen, um die Wärmewende im Gebäudesektor umzusetzen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund begrenzter Fachkräftekapazitäten im SHK-Handwerk.

Quelle: Vamo / Svea Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH