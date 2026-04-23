CUBOS übernimmt ChargeOne und erweitert Ladeinfrastruktur auf 7.000 Punkte

Die Wolfsburger Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieterin CUBOS übernimmt die Elektromobilitätsmarke ChargeOne. Mit rund 3.500 zusätzlichen Ladepunkten wächst das Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. Die Integration stärkt insbesondere die Marktpräsenz in Süddeutschland und sichert Arbeitsplätze.

Ausbau der Ladeinfrastruktur und Stärkung regionaler Präsenz

Die CUBOS Holding baut ihre Position im deutschen Markt für Ladeinfrastruktur durch die Übernahme von ChargeOne aus. Das bisher zur heinemann Gruppe gehörende Unternehmen bringt rund 3.500 Ladepunkte sowie bestehende Kundenverträge in die Transaktion ein. Damit verdoppelt CUBOS sein Netzwerk auf mehr als 7.000 Ladepunkte bundesweit.

Ein strategischer Schwerpunkt liegt auf Süddeutschland, wo ChargeOne bereits über eine etablierte Marktposition verfügt. Für CUBOS ergibt sich daraus ein regionaler Ausbau, der vor dem Hintergrund wachsender Elektromobilität und steigender Ladebedarfe relevant ist. Laut Bundesnetzagentur sind 147.935 Normalladepunkte und 50.449 Schnellladepunkte registriert (Stand März 2026) – mit steigender Tendenz.

Integration ohne Unterbrechung für Kunden

CUBOS übernimmt sämtliche Mitarbeitende von ChargeOne und sichert damit die bestehenden Arbeitsplätze. Die Integration erfolgt schrittweise, wobei alle Kundenverträge unverändert bestehen bleiben. Betreiber sollen keine Unterbrechungen im laufenden Betrieb erfahren.

Für Bestandskunden ergeben sich insbesondere Vorteile im Bereich Betriebsführung und Abrechnung. Die Einbindung in die CUBOS-Plattform soll automatisierte Prozesse und eine verbesserte Transparenz ermöglichen. Zudem erweitert sich das Service- und Wartungsnetzwerk.

Zentrale Effekte für Kunden:

Ausbau von Service- und Wartungskapazitäten

Weiterführung bestehender Verträge ohne Anpassungsbedarf

Integration digitaler Abrechnungs- und Betriebsprozesse

Größeres, bundesweites Support-Netzwerk

Synergien mit Photovoltaik und Energiesystemen

CUBOS positioniert sich als Anbieter integrierter Lösungen aus Ladeinfrastruktur und Photovoltaik. Die Kombination beider Technologien gewinnt insbesondere im gewerblichen Umfeld an Bedeutung, etwa für Eigenverbrauchsoptimierung und Lastmanagement.

Durch die Übernahme stärkt das Unternehmen sein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Planung und Installation bis zum Betrieb. Branchenweit zeigt sich ein Trend zur Sektorkopplung, bei der Ladeinfrastruktur zunehmend mit dezentraler Energieerzeugung und Speicherlösungen kombiniert wird.

Konsolidierung im Markt für Ladeinfrastruktur

Die Transaktion ist Teil einer fortschreitenden Konsolidierung im deutschen Ladeinfrastrukturmarkt. Mittelständische Anbieter bündeln Kompetenzen, um Skaleneffekte zu erzielen und regulatorische Anforderungen effizienter umzusetzen. Mit mehr als 7.000 Ladepunkten rückt CUBOS in eine Größenordnung vor, die für größere Projektentwicklungen sowie Kooperationen mit Stadtwerken und Flottenbetreibern relevant ist.

Fazit und Ausblick

Die Übernahme von ChargeOne stärkt die Marktposition von CUBOS insbesondere in Süddeutschland und erweitert das operative Portfolio. Für die Branche ist dies ein weiteres Signal für die zunehmende Professionalisierung und Konsolidierung im Ladeinfrastrukturmarkt. Perspektivisch dürfte die Verzahnung mit Photovoltaik- und Energiemanagementlösungen weiter an Bedeutung gewinnen.

Quelle: CUBOS Service GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH