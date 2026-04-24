Jan Paul Dahm: PV-Hamsterkäufe sind nicht klug!

24.04.2026 / / / / / / / /
Portraifoto von Geschäftsführer Jan Paul Dahm vor dem Firmengebäude von EWSFoto: Andreas Birresborn
Jan Paul Dahm ist Geschäftsführer des Photovoltaik-Fachgroßhandels EWS in Handewitt bei Flensburg. Im 40. Jahr der Unternehmensgeschich­te übernahm er nach fünf Jahren gemeinsamer Geschäftsführung die alleinige Leitung 2025 von seinem Vater, dem Firmengründer Kai Lippert. Im Solarthemen-Interview erklärt Dahm die aktuelle Marktentwicklung und nennt Konsequenzen für die Branche.

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