Jan Paul Dahm: PV-Hamsterkäufe sind nicht klug!
24.04.2026 / Guido Bröer / INTERVIEW / EEG / Photovoltaik / Politik / Solarthemen / Speicher / Wirtschaft
Jan Paul Dahm ist Geschäftsführer des Photovoltaik-Fachgroßhandels EWS in Handewitt bei Flensburg. Im 40. Jahr der Unternehmensgeschichte übernahm er nach fünf Jahren gemeinsamer Geschäftsführung die alleinige Leitung 2025 von seinem Vater, dem Firmengründer Kai Lippert. Im Solarthemen-Interview erklärt Dahm die aktuelle Marktentwicklung und nennt Konsequenzen für die Branche.