Jan Paul Dahm: PV-Hamsterkäufe sind nicht klug!

Foto: Andreas Birresborn

Jan Paul Dahm ist Geschäftsführer des Photovoltaik-Fachgroßhandels EWS in Handewitt bei Flensburg. Im 40. Jahr der Unternehmensgeschich­te übernahm er nach fünf Jahren gemeinsamer Geschäftsführung die alleinige Leitung 2025 von seinem Vater, dem Firmengründer Kai Lippert. Im Solarthemen-Interview erklärt Dahm die aktuelle Marktentwicklung und nennt Konsequenzen für die Branche.