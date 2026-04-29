Buderus: Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser im Container

Eine neue anschlussfertige Energie-System-Box enthält die komplette Wärmepumpen-Heiztechnik. Der Container wird außen neben Mehrfamilienhäusern aufgestellt und kommt dann zum Einsatz, wenn der Platz für eine Heizzentrale fehlt.

In Kooperation mit dem Fertighausanbieter Schwörerhaus hat Buderus ein Modernisierungskonzept für den Umstieg auf Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern entwickelt. Die Energie-System-Box, ist eine modular aufgebaute, betriebsbereite Energiezentrale im Containerformat. Sie eignet sich für Gebäude mit begrenzten Flächen für eine Heizzentrale und ist für Wohnungsbaugesellschaften gedacht.

Schwörerhaus fertigt die Energie-System-Box einschließlich der individuellen Fassadengestaltung und verbaut nach den Vorgaben von Buderus die gelieferte Heiztechnik. So will man sicherstellen, dass die einzelnen Komponenten im System optimal aufeinander abgestimmt sind. Die vormontierten Wärmepumpensysteme mit Heizleistungen von 48 kW oder 72 kW legt man objektbezogen aus und liefert sie dann vorgefertigt aus.

Flexibel außerhalb des Gebäudes aufstellbar

Im Fokus stehen Bestandsgebäude, deren Kellerräume sich für eine neue Heizungsanlage nicht eignen. Die Energie-System-Box steht außerhalb der Immobilie, wodurch der Raum im Keller frei nutzbar bleibt. Auch die baulichen Eingriffe im Gebäude sind laut Buderus gering. Vor Ort bindet der Heizungsfachbetrieb die Energie-System-Box hydraulisch und elektrisch an und diese ist anschließend sofort betriebsbereit. Buderus übernimmt die Inbetriebnahme des Wärmepumpensystems.

Die äußere Gestaltung der Energie-System-Box lässt sich individuell an die jeweilige Immobilie und die Umgebung anpassen. Zur Wahl stehen verschiedene Fassadenvarianten, etwa Klinker-, Putz- oder Holzoptik, sodass sich die Energie-System-Box in das architektonische Umfeld einfügt. Zudem soll die Logistik deutschlandweit für die termingerechte Lieferung auf die Baustelle sorgen.

Quelle: Buderus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH