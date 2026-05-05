Deyle kündigt neuen Heimspeicher Home Energy Cube an

Der deutsche Mittelständler Deyle Technik präsentiert einen neuen Heimspeicher aus der Serie Optimus Prime. Der Home Energy Cube basiert auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriezellen und kann bei dreiphasigem Betrieb maximal 21,6 Kilowatt leisten.

Der Hersteller Deyle Technik GmbH aus Schwalbach bei Frankfurt bringt im Juni den neuen Heimspeicher Optimus Prime Home Energy Cube auf den Markt. Die Entwickler des Unternehmens haben für das neue System auf moderne Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriezellen mit 314 Amperestunden Nennkapazität (LFP 314) gesetzt. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, erreicht der Speicher eine Lebensdauer von mehr als 11.000 Ladezyklen, was die Gesamtbetriebskosten deutlich reduziert. Mit einem Gewicht von weniger als 27 Kilogramm pro Speichermodul sei der Home Energy Cube das erste tragbare und erweiterbare Heimspeicher-Energiesystem mit LFP 314-Zellen.

Das Plug-and-Play-System eigne sich für verschiedene Anwendungen: für Zuhause, beim Camping, für die Versorgung von Elektrowerkzeugen oder als Notstromlösung. Dank des wetterfesten Schutzgehäuses lasse sich der Speicher ferner sowohl drinnen als auch draußen installieren. Bis zu vier 3-kWh-Batteriemodule ließen sich miteinander kombinieren. Weil jedes Speichermodul über einen eigenen DC/DC-Wandler verfügt, können Anwender das System auch nachträglich erweitern und Batterien mit unterschiedlichem Ladezustand (SoC) mischen. Der Parallelbetrieb lasse sich einphasig mit einer maximalen Konfiguration von 7,2 Kilowatt (kW) und 36 Kilowattstunden (kWh) betreiben. Dreiphasig sei ein Maximum von 21,6 kW und 108 kWh möglich.

„Home Energy Cube passt sich dem Leben unserer Kunden an. Vom Balkonkraftwerk über Camping bis zur Notstromversorgung sind sämtliche Szenarien möglich“, sagt Felicitas Gawenat, Director Business Development bei Deyle Technik.

Kundinnen und Kunden könnten aus verschiedene Farbvarianten und Sonderfarben wählen. Außerdem verfüge Optimus Prime über ein benutzerfreundliches Touchpad und eine integrierte KI, die den Verbrauch der Kunden analysiert und Strom automatisch zum günstigsten Zeitpunkt einkauft.

Quelle: Deyle Technik GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH