Dome Solar übernimmt PV-Gestell-Spezialist Mounting Systems

Die französische Dome Solar verstärkt sich mit der deutschen Marke Mounting Systems. Dazu zählen die Montagesysteme für Flachdächer LightX und FD3 Premium.

Die französische Dome Solar übernimmt die strategischen Vermögenswerte der deutschen Marke Mounting Systems. Dome ist auf Befestigungssysteme für große gewerbliche und industrielle Dachanlagen spezialisiert. Wie das Unternehmen aus Nantes mitteilte, umfasst die Übernahme die Marke Mounting Systems, das geistige Eigentumsrecht und die Technologien für zwei erprobte Montagesysteme für Flachdächer, das LightX Flachdachsystem und die FD3 Premium Lösung.

Durch die Integration dieser Technologien wolle Dome Solar bewährte deutsche Ingenieurstechnik mit seinen eigenen industriellen Kompetenzen verbinden. Damit könne das Unternehmen auch den Anforderungen großer internationaler Photovoltaikprojekte gerecht werden.

Mounting Systems: bei mehr als 8.000 Projekten weltweit im Einsatz

Mounting Systems wurde 1993 in Deutschland gegründet. Die Lösungen des Unternehmens kamen bislang in mehr als 8 000 Projekten zum Einsatz. Sie decken ferner eine installierte Gesamtleistung von rund 13 GW in über 70 Ländern ab.

Deutsche Ingenieurskunst gelte im Photovoltaik-Sektor nach wie vor als Referenz, insbesondere im Hinblick auf fundierte statische Berechnungen, Langlebigkeit und verlässliche Leistung über den gesamten Betriebszeitraum.

„Die Integration von Mounting Systems ermöglicht es uns, bewährte deutsche Ingenieurslösungen mit unserer industriellen Expertise zu vereinen, um zuverlässige und wettbewerbsfähige Lösungen für Photovoltaikprojekte für Flachdächer in ganz Europe und darüber hinaus zur Verfügung zu stellen”, sagt Josselin Noire, Geschäftsführer, Dome Solar.

Die Integration von LightX und FD3 – zwei ballastierte Montagesysteme für Flachdächer – entspricht genau den praktischen Anforderungen großflächiger Photovoltaikprojekte.

Support für Installateure bleibt

Das Design beider Systeme sei darauf ausgelegt, Montagefehler zu reduzieren, strukturelle Belastungen zu minimieren und eine langfristig zuverlässige Anlagenperformance sicherzustellen. Für Dome Solar stünden dabei nicht allein die technischen Details im Fokus, sondern die Gesamtperformance der Photovoltaikanlage. Die Befestigungssysteme seien dementsprechend auf reale Projektbedingungen und die Anforderungen vor Ort zugeschnitten.

Die Integration dieser Technologien markiere den Übergang in eine industrielle Entwicklungsphase mit Fokus auf Skalierbarkeit und der internationalen Entwicklung des Unternehmens. Dome Solar stelle dabei die Kontinuität der bestehenden Systeme, ihre Verfügbarkeit sowie den technischen Support für Installateure sicher.

Quelle: Dome Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH