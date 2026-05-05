Soledos präsentiert neues Display Solarfox Nano für PV-Systeme

Ein Display, um die PV-Anlage und ihre Leistungen im Haus dauerhaft sichtbar zu machen. Das ist der Ansatz des Solarfox Nano.

Die Soledos GmbH stellt unter dem Markennamen Solarfox Nano ein kompaktes 7,5-Zoll-E-Ink-Display vor, das Solarstrom im Wohnumfeld sichtbar macht. Es will damit PV-Fachbetrieben helfen, auch nach der Installation beim Endkunden präsent zu bleiben.

Wie das Unternehmen zum Hintergrund mitteilte, sind zwar viele Kunden mit ihrer PV-Anlage zufrieden, sprechen im Alltag aber selten aktiv darüber. Dort setze das Solarfox Nano an. Es zeige aktuelle Energiedaten im Wohnbereich und mache die PV-Anlage für Familie, Freunde und Besucher sichtbar.

Das Display zeige unter anderem PV-Erträge, aktuelle Anlagenleistung, Eigenverbrauch, Energiefluss sowie optional Speicher- und Verbrauchsdaten. Gleichzeitig lasse sich der installierende Fachbetrieb mit Logo oder Unternehmensname einbinden. Für PV-Fachbetriebe verbindet das Solarfox Nano somit zentrale Vorteile: Sichtbarkeit, Energiedaten und Empfehlungsmarketing.

Technisch basiere das Nano auf einem energieeffizienten E-Ink-Panel. Das Gerät arbeite kabellos und erreiche eine Laufzeit von bis zu rund 90 Tagen ohne Nachladen. Eine zusätzliche Verkabelung oder bauliche Anpassung sei nicht erforderlich. Über die Solarfox-Plattform sei das Display ferner mit zahlreichen gängigen PV-Systemen, Wechselrichtern, Speichern und Energiemanagement-Systemen kompatibel.

Während viele Wechselrichterhersteller ihre Anlagendaten vor allem über Apps bereitstellen, verfolge Solarfox mit dem Nano einen anderen Ansatz. Relevante Energiedaten bleiben dauerhaft sichtbar – ohne Smartphone, ohne Login und ohne Navigation durch Menüs. Solarstrom sei damit im Alltag für die ganze Familie permanent sichtbar.

Quelle: Soledos | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH