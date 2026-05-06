IRENA: Grüner Strom 24/7 günstiger als fossile Energie

Solarstrom ist in einstrahlungsreichen Regionen dank Batteriespeicher heute schon günstiger als fossiler Strom - und zwar rund um die Uhr. Die UN-Organisation IRENA prognostiziert einen weiteren Kostenrückgang auf unter 5 Cent je Kilowattstunde bis 2035.

Grüner Strom aus Solar- und Windenergie ist in Kombination mit Batteriespeichern rund um die Uhr günstiger als der Strom aus fossilen Quellen. Das gilt, wenn das Angebot an Sonne und/oder Wind hoch ist. Das zeigt eine in mehreren Ländern durchgeführte Analyse von Solaranlagen mit Speichersystem. Auftraggeber dafür war die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA).

Demnach liegen die Stromgestehungskosten für rund um die Uhr verfügbare erneuerbare Energie in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung und starken Windkorridoren zwischen 54 und 82 US-Dollar (USD) pro Megawattstunde (MWh). 2020 lagen die Stromkosten dort noch bei über 100 USD pro MWh. Im Vergleich dazu kostet Strom aus neuen Kohlekraftwerke in China 70 bis 85 US-Dollar pro MWh und aus neuen Gaskraftwerken weltweit mehr als 100 US-Dollar pro MWh.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich durch die Entwicklung der Batterietechnologie rasant verändert. So zeigt die Analyse, dass die Gesamtanschaffungskosten für PV seit 2010 um 87 % und für Onshore-Windenergie um 55 % gesunken sind. Bei Batteriespeichern betrage die Ersparnis sogar 93 %. Das verbessert auch die Energiebilanz der grünen Energien weiter.

Kosten sinken weiter: 40 % bis 2035

Auch die Bauzeiten verkürzten sich. In den meisten Märkten erfolgten Genehmigungen und Netzanschluss deutlich schneller als bei neuen gasbetriebenen Alternativen.

Durch den kontinuierlichen technologischen Fortschritt, die Skalierung der Fertigung und die Integration der Lieferketten werde sich der grüne Strom für die 24/7-Versorgung weiter verbilligen. So rechnet der Bericht mit Kostensenkungen von etwa 30 % bis 2030 und rund 40 % bis 2035. Das werde die Stromgestehungskosten an den besten Standorten bis 2035 auf unter 50 US-Dollar pro MWh sinken lassen. Das Solarkraftwerk Al Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das 1 Gigawatt PV mit Batteriespeichern kombiniert, könne bereits heute zuverlässigem grünen Strom zu rund 70 US-Dollar pro MWh liefern.

Auch Windenergieanlagen mit Speichersystem würden zunehmend wettbewerbsfähig. Schätzungen von IRENA für 2025 zeigen, dass die Kosten für grundlastfähige Windenergieanlagen mit Speichersystem zwischen etwa 59 USD pro MWh in der Inneren Mongolei und etwa 88 bis 94 USD pro MWh in Brasilien, Deutschland und Australien lagen, wobei die Kosten in diesen Märkten bis 2030 voraussichtlich auf etwa 49 bis 75 USD pro MWh sinken werden.

Laut Generaldirektor der IRENA, Francesco La Camera, ist „rund um die Uhr verfügbare erneuerbare Energie mittlerweile günstiger als Energie auf Basis fossiler Brennstoffe. Da die Erdöl- und Gasmärkte weiterhin geopolitischen Schocks ausgesetzt sind, einschließlich anhaltender Störungen in der Straße von Hormus, müssen wir unsere Volkswirtschaften mit krisenfesten Systemen auf Basis erneuerbarer Energien absichern.”

„Erneuerbare Energien werden zunehmend zur kostengünstigsten, zuverlässigsten und sichersten Option”, kommentierte UN-Generalsekretär António Guterres.

Quelle: IRENA | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH