Sinovoltaics: neues Tool zur Prüfung großer Solarparks

PV-Prüfspezialist Sinovoltaics bietet ein neues Programm zur Prüfung der Zuverlässigkeit großer PV-Vorhaben. Projektentwickler und Stromerzeuger können es jeweils individuell für die zu prüfende Anlage konfigurieren.

Der auf Qualitätssicherung im Bereich PV und BESS spezialisierte Anbieter Sinovoltaics hat die Einführung seines „PV Lab Test Advisor v1.0“ bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ein webbasiertes Bewertungsinstruments zur Zuverlässigkeitsprüfung von großen Solarparks.

Wie die in Hongkong ansässige Gesellschaft mitteilte, verlagert sich der Schwerpunkt bei Zuverlässigkeitsprüfungen in der PV-Branche zunehmend auf projektspezifisches Riskomanagement. Großanlagen-PV-Projekte erforderten demnach Prüfstrategien, die auf die tatsächlichen klimatischen Bedingungen, die Technologieauswahl und die standortspezifischen Risiken des jeweiligen Projekts zugeschnitten sind.

Der „PV Lab Test Advisor“ will Entwicklern, unabhängigen Stromerzeugern (IPP) und EPC-Unternehmen ermöglichen, auf der Grundlage projektspezifischer Eingaben maßgeschneiderte Empfehlungen für Zuverlässigkeitsprüfungen zu erstellen. Solche maßgeschneiderten Zuverlässigkeitsprüfungen seien unerlässlich, um langfristige Leistungsmängel zu vermeiden und Projektrisiken zu minimieren.

Tool aktuell kostenlos

„Der Branchentrend, denselben Umfang an Zuverlässigkeitsprüfungen von Projekt zu Projekt zu kopieren, wird den spezifischen Risiken jeder großen PV-Anlage nicht gerecht“, sagte Arthur Claire, Technischer Direktor bei Sinovoltaics. „Kontextbezogene Zuverlässigkeitsprüfungen sind entscheidend, um Leistungsausfälle bei großen PV-Projekten zu verhindern.“

Der „PV Lab Test Advisor“ sei ferner Teil des „Zero Risk Solar®“-Prüfkonzepts von Sinovoltaics. Während die Qualitätssicherung vor Ort in den Fabriken nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Fehlervermeidung spiele, böten externe Laborprüfungen zur Zuverlässigkeit einen zusätzlichen Schutz für große Solarkraftwerksprojekte.

Das Tool stehe derzeit Entwicklern, unabhängigen Stromerzeugern (IPPs) und EPC-Unternehmen, die an großen Solar-PV-Projekten beteiligt sind, kostenlos zur Verfügung. Auf der Grundlage projektspezifischer Informationen erstelle die Plattform einen empfohlenen Prüfumfang, der sich als PDF-Bericht herunterladen lasse.

„Unser Entwicklungsteam wird weiterhin regelmäßig Updates veröffentlichen und das Bewertungsinstrument auf der Grundlage von Expertenmeinungen unserer Laborpartner und Kunden verfeinern.“ Das sagte Pedro Octavio Quintana Ceres, PV-Experte bei Sinovoltaics.

Quelle: Sinovoltaics | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH