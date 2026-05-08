CMBlu liefert an Uniper Batteriespeicher mit 5 GWh

Für seine eigenentwickelte lithiumfreie Batterie-Technologie hat das Startup CMBlu einen Rahmenvertrag mit Uniper zur Versorgung von Rechenzentren vereinbart. Außerdem haben Investoren weiteres Kapital zugeschossen.

Das in Alzenau ansässige Batterie-Startup CMBlu hat einen Rahmenvertrag mit Uniper zur Lieferung eigen entwickelter Redox-Flow-Batterien geschlossen. Nach Mitteilung des Unternehmens geht es dabei um die proprietäre “SolidFlow”-Technologie. Dabei handele es sich um einem lithiumfreien Langzeit-Batteriespeicher, der Anwendungen mit hohem Energiebedarf über mehrere Stunden hinweg versorgen kann. Die Batterie könne zehn oder mehr Stunden regelbare Energie bereitstellen.

Das Rahmenabkommen beinhaltet eine Leistung von 5 Gigawattstunden (GWh). Das entspreche dem Strombedarf eines 1-GW-Rechenzentrums für fünf Stunden oder der Versorgung eines 500-MW-Rechenzentrums für zehn Stunden, was den gesamten Nachtzeitraum abdeckt, in dem die Solarstromerzeugung auf null sinkt.

“Unsere SolidFlow-Technologie definiert die Energiespeicherung neu, indem sie inhärente Sicherheit mit einem optimierten Genehmigungsverfahren verbindet – und so einen schnelleren, besser planbaren Einsatz in großem Maßstab ermöglicht“, sagte Constantin Eis, CEO von CMBlu. „Kunden mit kritischen Betriebsabläufen benötigen Energie, auf die sie sich die ganze Nacht über und unter realen Bedingungen verlassen können.”

Einhornstatus erreicht

Die SolidFlow-Technologie von CMBlu stelle eine Abkehr der Lithium-Speichertechnologie dar und führe eine Architektur mit längerer Lebensdauer ein, die speziell für den Einsatz im Multi-Gigawattstunden-Bereich entwickelt worden sei. Das System kombiniere nicht brennbare Elektrolyte auf Wasserbasis mit Feststoff-Energiespeichermaterialien. Gleichzeitig entkoppele es die Leistung von der Energiekapazität, was eine kosteneffiziente Skalierung ermögliche. SolidFlow bestehe aus auf der Erde reichlich vorhandenen, recycelbaren Materialien und vermeide so Lieferkettenprobleme wegen zu importierenden knappen Ressourcen.

Wie CMBlu gleichzeitig mitteilte, hat das Unternehmen den so genannten Einhorn-Status erreicht. Das entspricht einer Bewertung von einer Milliarde Euro durch Investoren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine erneute Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro unter Beteiligung von Samsung Ventures abgeschlossen. Alle bestehenden Investoren, darunter auch die Strabag SE, hätten sich an der Runde beteiligt.

Quelle: CMBlu | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH