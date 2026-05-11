Leistungsgarantien für Batteriespeicher von Lion Smart und Leapenergy

Lion Smart und Leapenergy geben Kunden, die den Batteriespeicher Lion Smart Storage 5000 kaufen, über zwei unabhängige Garantieerklärungen eine Leistungsgarantie.

Die Lion Smart Production GmbH, Teil der Lion E-Mobility AG, führt mit dem Partner Leapenergy ein neues vertragliches Sicherheitsmodell für netzgebundene Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) ein. Lion Smart und Leapenergy geben den Kunden für den Lion Smart Storage 5000 über zwei unabhängige Garantieerklärungen eine Leistungsgarantie. Die Verpflichtung von Leapenergy wird zusätzlich durch eine Bankgarantie der Agricultural Bank of China abgesichert, die in Deutschland direkt einklagbar ist.

Leapenergy ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Automobil-OEM Leapmotor Group, die im Jahr 2025 insgesamt 596.555 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat und an der Stellantis mit 21 % beteiligt ist. In die BESS-Fertigung von Leapenergy fließen dieselben qualifizierten Automobilprozesse ein, die Leapmotor auch in der Produktion von EV-Batterien einsetzt. Wareneingangsprüfung der Zellen, 100% End-of-Line-Testing, BMS- und Thermomanagement in Automobilqualität sowie durchgängige Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit bis auf Zellebene. Um den Markteintritt in Deutschland über den Automotive-Sektor hinaus zu beschleunigen, ergänzt Leapenergy die besonderen Zahlungsbedingungen für kommende Projekte um eine zusätzliche Bankgarantie als vertragliches Sicherungsinstrument.

„Lion Smart blickt auf mehr als 15 Jahre Projekterfahrung im Bereich stationärer Speicher zurück. Bei der werkseitigen technischen Abnahme prüfen wir jeden Leapenergy-Container am Standort Wuyi nach europäischen Qualitätsstandards, bevor er nach Deutschland gelangt“, sagt Joachim Damasky, Geschäftsführer von Lion Smart Production. Die Tatsache, dass Leapenergy seine vertragliche Verpflichtung zusätzlich mit einer in Deutschland vollstreckbaren Bankgarantie untermauere, sei ein vertraglich solides Sicherheitsmerkmal, das es in dieser Konstellation auf dem Markt nach Kenntnis des Unternehmens sonst nicht gebe.

Die Anfangsphase des Betriebs ist die kritische Phase

Die Relevanz dieser Absicherung im Markt zeigt sich auch in den Ausfallstatistiken. Branchenanalysen zufolge entfällt ein wesentlicher Anteil der BESS-Vorfälle auf die frühe Phase nach der Inbetriebnahme. Nach Daten der EPRI BESS Failure Incident Database sind rund 65 % aller Vorfälle auf den Betrieb und die Systemintegration zurückzuführen. Diese Effekte treten typischerweise in den ersten Monaten nach dem Netzanschluss zutage. Sobald ein Speichersystem stabil läuft, sinkt das Ausfallrisiko im weiteren Verlauf deutlich. Die hier dargestellte Garantiestruktur fokussiert sich daher bewusst auf dieses kritische Zeitfenster nach der Inbetriebnahme, in dem der Schutzeffekt für den Kunden am größten ist.

Drei Sicherheitsebenen für Batteriespeicher-Leistungsgarantien

1. Zwei unabhängige Leistungsgarantien: Lion Smart und Leapenergy garantieren dem Kunden die Leistungsfähigkeit des Speichersystems für den vereinbarten Garantiezeitraum nach der Inbetriebnahme gemäß den Garantiebedingungen vollumfänglich über zwei voneinander unabhängige Garantieerklärungen. Der Kunde kann sich dabei wahlweise an den deutschen oder den chinesischen Garantiegeber wenden.

2. Avalierte Bankgarantie: Die Garantieverpflichtung von Leapenergy ist zusätzlich durch eine unwiderrufliche, auf erstes Anfordern zahlbare Bankgarantie der Agricultural Bank of China, Niederlassung Zhejiang, abgesichert. Der Garantiegeber verfügt über die erforderliche BaFin-Lizenz, und die Garantie ist in Deutschland unmittelbar durchsetzbar.

3. Technische Werksabnahme in China: Vor jeder Auslieferung prüft das „Flying Doctors“-Engineering-Team von Lion Smart jeden einzelnen Container im Werk in Wuyi nach europäischen Qualitätsstandards. Der unterzeichnete FTA-Report bildet dabei die nachvollziehbare und auditierbare Grundlage für die anschließende Leistungsgarantie.

Zielkunden

Das neue Garantiemodell richtet sich an Projektentwickler, Versorgungsunternehmen, Industriekunden und deren finanzierende Banken. Aus Sicht der Finanzierungsinstitute steht dabei ein Aspekt im Vordergrund: Die Absicherung der aus dem Projekt resultierenden Zahlungsströme. Genau hier setzt die Kombination aus Leistungsgarantie und Bankgarantie an. Sie untermauert laut Anbieter die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Speichersystems und damit die Cashflows, die für die Bedienung der Finanzierung erforderlich sind. Damit adressiert die Struktur das zentrale Kriterium, das Banken im Rahmen ihres Kreditprozesses anlegen, und bietet einen Weg, Projekte auch dann bankfähig zu machen, wenn das Speichersystem nicht auf der Tier-1-Liste steht. Das Sicherheitspaket ist integraler Bestandteil des Vertrags für den Lion Smart Storage 5000.

Quelle: Lion E-Mobility | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH