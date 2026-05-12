Auch in diesem Jahr bietet die Internationale Sommeruniversität ISUenergy Studierenden die Möglichkeit, vertieftes Wissen über erneuerbare Energien zu erlangen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Vom 23. August bis 4. September 2026 bringt die Internationale Sommeruniversität ISUenergy engagierte Studierende aus aller Welt und führende Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis im Schweizer Ort Falera zusammen. Sie arbeiten interdisziplinär an realen Herausforderungen der Energiewende, knüpfen Kontakte und sammeln praktische Erfahrung – in einem der laut Veranstalter inspirierendsten Lernformate Europas.

Seit über 15 Jahren steht die ISUenergy für ein bewährtes und zugleich innovatives Bildungsformat. Inmitten der alpinen Landschaft soll ein inspirierender Raum für fachliche Exzellenz, interdisziplinären Austausch und informelle Diskussionen über die Zukunft der Energieversorgung entstehen. Es gibt fachübergreifende Referate und Workshops, grundlagenorientierte Indoor- und Outdoor-Experimente, sowie anwendungsnahe Gruppenprojekte. Führenden Expert:innen aus Lehre, Wissenschaft und Industrie vermitteln ihr Wissen in interaktiven Kursen und ergänzen das durch praktische Projekte. Neben Photovoltaik und Solarthermie stehen auch Gebiete wie Windenergie, Batteriespeicher, Geothermie und Wasserkraft auf dem Lehrplan.

Einzigartig ist laut Veranstalter die enge Verbindung zur Region. Durch Exkursionen und öffentliche, kostenfreie Abendveranstaltungen, sowie den Austausch mit der lokalen Bevölkerung, soll die Energiewende auch außerhalb des akademischen Rahmens greifbar werden.

Praxisnahes Lernen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Das zweiwöchige Programm kombiniert fundierte Theorie mit praktischer Anwendung in kleinen Gruppen:

Vormittags: Fachvorlesungen durch internationale ExpertInnen

Nachmittags: Praktika, grundlagenorientierte Indoor- und Outdoor-Experimente, sowie anwendungsnahe und interdisziplinäre Gruppenprojekte

Abends: Öffentliche Vorträge und Diskussionen

Exkursionen: Besuche von Energieanlagen in Graubünden

Thematisch vermittelt die Sommeruniversität Studierenden fortgeschrittenes Wissen und einen umfassenden Überblick über die technischen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte der erneuerbaren Energien in allen relevanten Bereichen, von der Erzeugung und Speicherung bis hin zu Verteilung und Nutzung.

Interdisziplinarität als Schlüssel zur Energiewende

Die ISUenergy richtet sich an Studierende verschiedener akademischer Bereiche wie Wirtschaftswissenschaften und Ökologie, Energietechnik, Materialwissenschaft, Physik, Chemie, Informatik, Architektur, Politikwissenschaft und Soziologie.

Als Inkubator und Beschleuniger für die Energiewende fördert sie gezielt neue Ideen, Kooperationen und ein starkes internationales Netzwerk zukünftiger Entscheidungsträger. Für dieses Projekt erhielt Martha Lux-Steiner im Jahr 2015 den Deutschen Solarpreis und im Jahr 2016 die Nominierung für den Lehrpreis der FU Berlin.

Neben der akademischen Weiterbildung bietet die ISUenergy ein intensives Gemeinschaftserlebnis. Das Leben und Lernen in Falera schaffen ideale Voraussetzungen für Austausch, Kreativität und Teamarbeit. Die Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe, praktischer Erfahrung und kreativem Arbeiten macht die Veranstaltung einzigartig. Aus den vergangenen Veranstaltungen sind unzählige wertvolle Kontakte unter gleichgesinnten Studierenden und erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen Ländern und Kontinenten entstanden und dauern bis heute an.

Die Anmeldung für die zweiwöchige Sommeruniversität ISUenergy 2026 ist über diesen Link möglich. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2026. Für Studierende aus dem EELISA-Netzwerk stehen begrenzte Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Die erfolgreiche Teilnahme wird mit 4 ECTS-Punkten und einem Zertifikat bestätigt.

Das detaillierte Programm der Sommeruniversität ISUenergy 2026 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: ISUenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH