Viessmann: Wärmepumpe, Photovoltaik und Wallbox mit HEMS von Lichtblick steuern

Wer Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Wallbox von Viessmann installiert, kann die Haustechnik nun mit dem dynamischen Stromliefervertrag und dem Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von Lichtblick kombinieren.

Der Heiztechnikanbieter Viessmann Climate Solutions, kooperiert mit dem Hamburger Energieversorger Lichtblick. Die Haustechniksysteme mit Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher und Wallbox von Viessmann kombinieren die Unternehmen mit einem Stromliefervertrag und Energiedienstleistungen von Lichtblick. „Die Energiewende braucht integrierte Lösungen, die Technologie, intelligente Stromtarife und Services sinnvoll miteinander verbinden“, sagt Chiara Gatza, Director Residential Key Account Management bei Viessmann Climate Solutions.

HEMS soll Photovoltaik, Wärmepumpe und Batteriespeicher mit dynamischen Stromtarif abstimmen

Neben den klassischen Stromlieferverträgen umfasst das Angebot von Lichtblick auch Leistungen rund um den Messstellenbetrieb sowie optionale Energiedienstleistungen wie das „StromWallet Dynamic Pro“. Das Produkt besteht aus zwei Komponenten: Einem KI-gestützten, Heim-Energiemanagementsystem (HEMS), das auf Basis von Wetterdaten und Erzeugungsprofil den individuellen Energiebedarf automatisch ermittelt und die Energieflüsse im Eigenheim optimiert, sowie einem dynamischen Stromtarif. Dieser sorgt für Strom im Viertelstundentakt zu Börsenpreisen. So nutzt das System automatisch günstige Zeiten mit viel erneuerbarer Energie.

„Wir möchten Prosumer dabei unterstützen, das Maximum aus ihrer Energie herauszuholen“, sagt Eduard Gerlof, Senior Director B2C bei Lichtblick. „In Kombination mit unserem StromWallet Dynamic Pro schaffen wir für Prosumer die ideale Grundlage für eine intelligente, effiziente und moderne Energieversorgung.“

Perspektivisch arbeitet das Unternehmen daran, weitere Energiedienstleistungen für Privathaushalte wie die Teilnahme an Flexibilitätsmärkten anzubieten. Hierfür bringt unter anderem die ison GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lichtblick‑Gruppe, ihre Expertise ein.

Die technische Systemlösung sowie das übergeordnete Zusammenspiel von Erzeugung, Nutzung und Speicherung der Energie basieren auf dem Portfolio und den digitalen Plattformen von Viessmann Climate Solutions. Das Unternehmen arbeitet mit einem bundesweiten Fachhandwerkernetz zusammen, das Beratung, Kauf, Abwicklung, Montage und Service für die Klima- und Energielösungen übernimmt. So will man sicherstellen, dass Endkundinnen und Endkunden individuelle, fachgerechte und kompetente Beratungen erhalten.

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Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH