SMA Altenso nimmt 231-MWh-Batteriespeicher für MEAG in Metelen in Betrieb

SMA Altenso hat in Metelen (NRW) einen großskaligen Batteriespeicher mit 92,5 MW Leistung und 231 MWh Kapazität für den Asset Manager MEAG in Betrieb genommen. Die Anlage erbringt Regelenergie und partizipiert am Day-Ahead- und Intraday-Markt. Für Projektierer und Investoren markiert das Projekt einen Referenzpunkt für großskalige LFP-Speicherprojekte in Deutschland.

Battery Park Metelen: Technische Eckdaten

SMA Altenso hat den Battery Park Metelen als EPC-Generalunternehmer schlüsselfertig errichtet und an MEAG übergeben. Die Split-Site-Anlage besteht aus 31 MVPS-Einheiten mit SMA Sunny Central Storage UP Wechselrichtern sowie 62 Batterieplattformen mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP). Ein 110-kV-Umspannwerk mit einem 100 Tonnen schweren Hochspannungstransformator bildet die Netzanbindung. Eine neu errichtete 600 Meter lange Energieverbindung verknüpft Umspannwerk und Batteriestandort.

Die Anlage erbringt nach Unternehmensangaben sowohl Primärregelleistung zur Frequenzstabilisierung als auch Systemdienstleistungen. Parallel dazu wird Kapazität am Day-Ahead- und Intraday-Strommarkt vermarktet.

Eigentumsübergang und Betriebsführung

Mit der Übergabe gehen Eigentum und operative Verantwortung an MEAG über. Altenso übernimmt weiterhin Betrieb und Wartung (O&M) der Anlage. Nach eigenen Angaben hat Altenso damit kumuliert 2 GW Batteriespeicherkapazität realisiert. Die Projektpipeline beziffert das Unternehmen auf über 4,5 GW.

Folgeprojekt in Höxter bereits im Bau

Am Standort Höxter (NRW) errichtet Altenso derzeit ein zweites System für MEAG. Die Anlage ist auf 130 MW Leistung und 354 MWh Kapazität ausgelegt. Eingesetzt wird SiC-MOSFET-Wechselrichtertechnologie von SMA. Das Projekt umfasst zwei unabhängige Hochspannungsnetzanschlüsse und ermöglicht so den Betrieb zweier vollständig separater Speichersysteme auf einem Gelände.

Fazit / Ausblick

Großskalige Batteriespeicher gewinnen in Deutschland an Bedeutung, da die Regelleistungsmärkte und die Direktvermarktung erneuerbarer Energien wachsen. Die Kombination aus LFP-Technologie, SiC-Wechselrichtern und dualem Netzanschluss in Höxter deutet auf eine zunehmende technische Reife bei der Projektentwicklung hin. Ob sich das Geschäftsmodell langfristig trägt, hängt maßgeblich von der Preisentwicklung an den Regelenergie- und Spotmärkten ab.

Quelle: SMA Solar Technology AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH