Viessmann und E.ON kooperieren beim Heimenergiemanagement

Viessmann Climate Solutions und die E.ON Deutschland Energie GmbH verknüpfen künftig Wärmepumpen, Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallboxen mit dem E.ON Home Energiemanager. Fachpartner können das System installieren und erhalten dafür eine Vergütung. Die Kooperation adressiert auch die Anforderungen aus § 14a EnWG und § 9 EEG.

Systemkopplung: Viessmann-Hardware mit E.ON-HEMS

Viessmann Climate Solutions und E.ON Deutschland haben eine Vertriebskooperation vereinbart. Ab sofort können Viessmann-Fachpartner Wärmepumpen, Solar-Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallboxen in Kombination mit dem Heim-Energiemanagement-System (HEMS) von E.ON anbieten. Das System trägt die Bezeichnung E.ON Home Energiemanager.

Der E.ON Home Energiemanager steuert kompatible Energiesysteme über eine Web-Anwendung. Nach Unternehmensangaben ist er mit Produkten verschiedener Hersteller kompatibel, auch die Integration bestehender Anlagen soll möglich sein. Kunden erhalten im Rahmen des Zusatzdienstes E.ON Home Comfort ein intelligentes Messsystem (iMSys) kostenfrei installiert.

Regulatorischer Hintergrund: § 14a EnWG und § 9 EEG

Die Kooperation hat einen konkreten regulatorischen Bezug. Seit Inkrafttreten der novellierten § 14a-Regelung des Energiewirtschaftsgesetzes müssen steuerbare Verbrauchseinrichtungen – darunter Wärmepumpen und Wallboxen – netzdienlich steuerbar sein. Ein zertifiziertes HEMS kann diese Anforderung technisch erfüllen. Auch § 9 EEG schreibt für bestimmte Erzeugungsanlagen eine fernsteuerbare Abregelbarkeit vor. Installationsbetriebe, die das E.ON-System einsetzen, können diese gesetzlichen Pflichten nach Angaben der Unternehmen mit einer Lösung abdecken.

Tarife und Einsparpotenziale

Der E.ON Home Energiemanager lässt sich laut Hersteller mit Festpreis- und dynamischen Stromtarifen verschiedener Anbieter kombinieren. In Verbindung mit dem E.ON-eigenen Zusatzdienst Home Comfort sollen Haushalte Strom bevorzugt in nachfrageschwachen Zeiten – etwa nachts – beziehen, um Kosten zu senken. E.ON nennt als Einsparpotenzial für einen Vier-Personen-Haushalt bis zu 990 Euro jährlich. Diese Angabe schließt optimierten PV-Eigenverbrauch und Vertragsboni ein; eine unabhängige Prüfung liegt nicht vor.

Vergütungsmodell für Fachpartner

Viessmann-Fachpartner, die am E.ON Home Partnerprogramm teilnehmen, erhalten 20 Euro pro installiertem HEMS sowie 100 Euro pro abgeschlossenem Home-Comfort-Servicevertrag. Darüber hinaus wird Viessmann Climate Solutions als Hersteller im E.ON Wärmepumpen-Finder gelistet. Anfragen über dieses Portal leitet E.ON an regional zuständige Viessmann-Partner zur Angebotserstellung und Installation weiter.

Martin Endress, CCO bei E.ON Energie Deutschland, nennt als Ziel der Zusammenarbeit, „Flex-Potenziale von privaten Solarspeichern, Wärmepumpen und E-Autos gemeinsam zu heben” und damit Effizienz im Energiesystem zu steigern.

Fazit / Ausblick

Die Kooperation folgt einem Muster, das sich im Markt zunehmend etabliert: Hersteller von Wärmepumpen und Speichern verknüpfen ihre Hardware mit HEMS-Plattformen von Energieversorgern, um regulatorische Anforderungen zu bündeln und Installateure mit kombinierten Vertriebs- und Vergütungsmodellen zu binden. Ob das E.ON-Partnerprogramm für Fachbetriebe wirtschaftlich attraktiv ist, hängt vom regionalen Auftragsvolumen und dem Aufwand für Zertifizierung und Abrechnung ab – dazu macht die Kooperation keine Angaben. Beide Unternehmen kündigen weitere gemeinsame Produkte an.

Quelle: Viessmann Climate Solutions / E.ON Energie Deutschland GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH