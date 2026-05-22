Blue Elephant Energy startet Bau von 268-MW-Solarpark in Bayern

Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat mit dem Bau des Photovoltaik-Freiflächenprojekts Schafhöfen in der Oberpfalz begonnen. Der Solarpark soll eine Leistung von 268 Megawattpeak erreichen und ab September 2027 Strom einspeisen. Hauptabnehmer des erzeugten Stroms wird die Deutsche Bahn sein.

Solarpark Schafhöfen zählt zu den größten PV-Freiflächenprojekten

Mit dem offiziellen Spatenstich hat BEE den Bau des Solarparks Schafhöfen gestartet. Das Projekt entsteht im Ortsteil Schafhöfen der Gemeinde Mötzing im Landkreis Regensburg. Nach Angaben des Unternehmens gehört die Anlage mit einer geplanten Leistung von rund 268 Megawattpeak zu den größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland.

Für die Errichtung des Solarparks ist die GOLDBECK SOLAR GmbH verantwortlich. Den Bau des Umspannwerks sowie den Netzanschluss übernimmt die Bayernwerk Netz GmbH. Finanziert wird das Projekt unter anderem von der Commerzbank AG.

Die Inbetriebnahme ist für September 2027 vorgesehen. Nach Unternehmensangaben soll der Solarpark jährlich rund 296.000 Megawattstunden Strom erzeugen. Als Hauptabnehmer ist die Deutsche Bahn vorgesehen, die den Solarstrom unter anderem für den Betrieb ihrer ICE-Züge nutzen will.

Netzanschluss und Stromabnahme gewinnen an Bedeutung

Großprojekte wie der Solarpark Schafhöfen gewinnen für den deutschen Photovoltaik-Markt zunehmend an Bedeutung. Neben dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten rücken dabei Netzanschluss und langfristige Stromabnahmeverträge stärker in den Fokus. Vor allem industrielle Stromkunden und Verkehrsunternehmen sichern sich zunehmend Grünstrom über Power Purchase Agreements (PPA).

Mit einer Einspeiseleistung dieser Größenordnung stellt das Projekt auch Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Bayernwerk errichtet dafür ein eigenes Umspannwerk. Der Netzanschluss gilt bei großen Freiflächenanlagen zunehmend als kritischer Faktor für die Realisierungsgeschwindigkeit.

BEE-Gründer Felix Goedhart sagte, das Projekt sei innerhalb von drei Jahren bis zur Baureife entwickelt worden. Angaben zu den Investitionskosten machte das Unternehmen nicht.

Freiflächen-Photovoltaik bleibt zentral für Ausbauziele

Der Ausbau großer Freiflächenanlagen gilt als wichtiger Baustein für die deutschen Ausbauziele im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Gleichzeitig stehen Projektentwickler häufig vor langen Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren. Projekte mit gesicherter Stromabnahme und regionaler Unterstützung haben derzeit vergleichsweise gute Realisierungschancen.

Nach Angaben von BEE könnte der Solarpark rechnerisch rund 147.000 Haushalte mit Strom versorgen. Zudem beziffert das Unternehmen die jährliche CO₂-Einsparung auf rund 200.000 Tonnen.

Fazit / Ausblick

Mit dem Baustart des Solarparks Schafhöfen beginnt eines der größeren aktuellen Photovoltaik-Projekte in Deutschland. Für den Markt zeigt das Vorhaben die wachsende Bedeutung großskaliger Freiflächenanlagen mit langfristiger Stromabnahme und leistungsfähigem Netzanschluss. Entscheidend für die Umsetzung bleibt neben der Bauphase vor allem die termingerechte Integration ins Stromnetz.

Quelle: Blue Elephant Energy GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH