Der KI-Agent SigenAgent von Sigenergy konfiguriert und steuert die Hardware von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern automatisch. Der Kunde formuliert sein Ziel. Die KI setzt um.

Sigenergy hat heute den KI-Agenten SigenAgent vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein autonomes KI-System, das Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher eigenständig steuert. Es analysiert kontinuierlich Wetterdaten, Strompreise und Netzbedingungen und verwirklicht Nutzerziele automatisch. „Echte KI ist nicht nur ein Chatbot-Begleiter“, sagt Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy. Sie sei ein Partner, der die Ziele der Kunden versteht, Aufgaben in ihrem Namen ausführt und im Laufe der Zeit kontinuierlich dazulernt: Der Nutzer setzt das Ziel, der KI-Agent kümmert sich um den Rest

SigenAgent arbeitet in einem kontinuierlichen Kreislauf aus Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Aktion. Durch die Synthese von Echtzeitfaktoren wie Wetterbedingungen, schwankenden Strompreisen und Netzbedingungen ermittelt und führt es automatisch den effizientesten Betriebsweg aus. Um ein umfassendes Energiemanagement zu ermöglichen, setzt SigenAgent vier spezialisierte, autonome Funktionen ein.

KI-Agent SigenAgent bietet vier autonome Funktionen

Energy Manager: Bringt „autonomes Fahren“ in private Photovoltaik- und Speichersysteme. Nutzer legen Makroziele fest – wie die Senkung der Stromkosten oder die Sicherung der Notstromversorgung – und das System konfiguriert und steuert die Hardware automatisch.

System Doctor: Ersetzt manuelle Protokolle durch eine „Diagnose der zweiten Ebene“. Ein einziger Befehl löst einen sofortigen, anlagenweiten Scan aus, der Systemabweichungen aufspürt und die Ursachen meldet, wodurch Sigenergy den Wartungsaufwand senken will.

Power Trader: Maximiert die Erlöse für Speicheranlagen in hochvolatilen Hochfrequenz-Strommärkten durch die Optimierung des Echtzeithandels und der Reaktionen des virtuellen Kraftwerks (VPP).

Business Assistant: Stellt eine direkte Verbindung zu den Data Lakes des Unternehmens her, um Informationssilos zwischen Produktion und Lieferung aufzubrechen, und liefert klare, datengestützte Betriebsempfehlungen.

Das System gewährt der KI zwar Ausführungsbefugnisse, setzt laut Hersteller jedoch strenge architektonische Grenzen durch, um Sicherheit und das Vertrauen der Nutzer zu gewährleisten.

Benutzerautorisierung: SigenAgent fungiert ausschließlich als Assistent und benötigt für kritische Parameteränderungen die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers.

Sichere Infrastruktur: Die lokalisierte Datenspeicherung in sechs globalen Rechenzentren gewährleistet die absolute Einhaltung regionaler Datenschutzgesetze.

Garantierte Offline-Ausfallsicherheit: Vorprogrammierte dynamische Backup-Strategien stellen sicher, dass das System auch bei Netzwerkausfällen reibungslos weiterläuft.

Transparente KI-Entscheidungen: Eine vollständig transparente Benutzeroberfläche beseitigt die „KI-Blackbox“ und zeigt genau auf, warum ein System innerhalb eines 24-Stunden-Fensters lädt oder entlädt.

SigenAgent ist laut Hersteller darauf ausgelegt, die Nutzer dort abzuholen, wo sie sind, und lässt sich auch in gängige Arbeitsabläufe und Messaging-Anwendungen wie WhatsApp und Telegram integrieren.

Quelle: Sigenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH