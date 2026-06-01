Encosa wirbt Kapital ein für Batteriespeicher in der Industrie

Mit einem Kapital von 25 Millionen Euro will das Startup Encosa Batteriespeicher in der deutschen energieintensiven Industrie bauen. Dafür kommt eine eigen entwickelte Steuerungstechnologie zum Einsatz.

Das Münchener Startup Encosa hat bei einer Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro an Kapital eingeworben, das für den Bau von Batteriespeichern in der energieintensiven Industrie zum Einsatz kommen soll. Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung des Unternehmens um einen Mix aus Fremd- und Eigenkapital. Zu den Geldgebern zählt unter anderem die Risikokapitalgesellschaft des Freistaates Bayern, Bayern Kapital. Die Mittel aus der Finanzierungsrunde sollen sowohl in die Expansion des Deutschlandgeschäfts fließen als auch in die Weiterentwicklung der Technologieplattform.

Das Unternehmen plant, finanziert, installiert und betreibt Batteriespeichersysteme für energieintensive Betriebe in Branchen wie Chemie, Lebensmittel, Kunststoff, Papier, Glas, Metall, Maschinenbau und Logistik.

Ein Batteriespeicherprojekt im Industrieumfeld lasse sich aufgrund der höheren technischen, regulatorischen und finanziellen Komplexität kaum mit einem Heimspeicherprojekt vergleichen. Für ein typisches Mittelstandsunternehmen bedeute das monatelange Koordination von Finanzierung, Netzanschluss, Brandschutz, Genehmigungen, Behörden und technischer Planung. Encosa übernehme den Prozess. Für die Finanzierung biete Encosa mehrere flexible Modelle an: Kauf, Miete oder Pacht. Der Fokus liege auf Deutschland.

Je nach Verbrauchsprofil und Marktbedingungen amortisiere sich die Investition innerhalb von 18 Monaten bis fünf Jahren. Eine eigene Technologieplattform kombiniere dabei “Behind the Meter” (Energiekosteneinsparung) und “Front of the Meter” (Vermarktung am Strommarkt).

Sie steuere dabei den wirtschaftlich optimalen Betrieb der installierten Speicher. Zudem entwickele sie sich schrittweise zu einer Multi-Use- und VPP-fähigen Energieplattform weiter.

“Speicherprojekte werden systematisch unterschätzt. Für Mittelständler sind sie ein komplexes Infrastrukturprojekt und mit der Inbetriebnahme keineswegs abgeschlossen. Encosa liefert deshalb nicht nur Einsparungen ab Tag eins, sondern minimiert auch das operative Risiko der Speicherbewirtschaftung.” Das sagt Sebastian Becker, Gründer & COO des Unternehmens.

Quelle: Encosa | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH