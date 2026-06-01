Meistro übernimmt Gewerbekunden von Respect Energy

Die in Ingolstadt ansässige Meistro-Gruppe übernimmt die deutschen Gewerbekunden der Respect Energy GmbH.

Die Meistro Gruppe übernimmt zum 1. Juli 2026 die Energieversorgung der Unternehmenskunden der Respect Energy GmbH in Deutschland. Mit der Übertragung des Kundengeschäfts auf die meistro Energie GmbH will die Gruppe eine verlässliche Weiterführung der Energieversorgung sicherstellen.

Als bundesweit tätiger Partner für Energie begleite sie neben der Strom- und Gasversorgung auch Fragen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Erzeugung. Durch die Integration des Kundenstamms des einstigen Wettbewerbers wolle Meistro die Reichweite im Markt ausbauen. Gleichzeitig stärke der Kundenzuwachs die Position der Unternehmensgruppe im deutschen Geschäftskundenmarkt.

“Die Übernahme des Kundengeschäfts der Respect Energy ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Unternehmenskunden der Respect Energy eine stabile, professionelle und zukunftsorientierte Anschlusslösung erhalten“, sagt Niels Keunecke, CEO der Meistro Gruppe.

Quelle: Meistro | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH