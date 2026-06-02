Eon bietet Batteriespeicher für PV-Anlagen ab 170 Kilowatt an

Eon will Geschäftskunden mit hohem Strombedarf Photovoltaik mit Batteriespeichern zum Eigenbedarf schmackhaft machen. Es geht um PV-Anlagen ab 170 Kilowatt Spitzenleistung.

Der Energieanbieter Eon erweitert sein Photovoltaik‑Angebot für Geschäftskunden um Batteriespeicher auch für Anlagen ab 170 Kilowatt Spitzenleistung beziehungsweise einer Dachfläche von etwa 800 Quadratmeter. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Kombination auch Unternehmen mit hohem Jahresstrombedarf ab 200.000 Kilowattstunden ermöglichen, sich noch stärker selbst mit Sonnenenergie zu versorgen.

„Solaranlage plus Speicher bedeutet: weniger Abhängigkeit, mehr Kontrolle. Unternehmen gewinnen so Spielraum bei Kosten und Versorgung – unabhängig vom Strommarkt,“ sagt Martin Endress, in der Geschäftsführung von Eon Deutschland verantwortlich für Energielösungen.

Amortisation in vier bis acht Jahren

Viele Betriebe, die Eon in den letzten Jahren mit einer passenden Solaranlage ausgestattet hat, erreichten einen Sonnenstrom-Eigenverbrauchsanteil von über achtzig Prozent. Mit Speicher lasse sich dieser bis annähernd hundert Prozent steigern, zeigten Pilotprojekte des Energieanbieters.

Die Solar-Batterie speichert den selbst erzeugten Strom und stellt im Unternehmen zur Verfügung, wenn er für die Versorgung von Anlagen und Maschinen gebraucht wird – auch abends oder bei Lastspitzen. Die Amortisationszeit für Photovoltaik-Anlagen (PV) mit Speicher liegt – abhängig von Nutzung und Rahmenbedingungen – in der Regel zwischen vier und acht Jahren.

Das Unternehmen übernehme ferner Beratung, Planung, Errichtung und Inbetriebnahme. Außerdem plane es auch Ladestationen für Elektroautos, optimiere über den Speicher den Gesamtenergieverbrauch und liefere für den Netzbezug den individuell passenden Stromtarif. Auch die Koordination aller relevanten Schnittstellen, insbesondere zu Behörden und zum Netzbetreiber, liege bei Eon.

Quelle: Eon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH