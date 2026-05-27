Goodwe: Batteriespeicher ESA für Privathaushalte vorgestellt

Der neue ESA-Batteriespeicher von Goodwe soll schnell installierbar und leicht konfigurierbar sein. Das soll die Effizienz von Installateuren in dem wettbewerbsintensiven Markt für Photovoltaik-Batteriespeicher steigern.

Der chinesische Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Batteriespeichern, Goodwe, hat seinen neuen Stromspeicher für Privathaushalte ESA in Deutschland vorgestellt. Im Fokus der Entwicklung stand die Frage, wie eine schnelle Installation, vereinfachte Inbetriebnahme und leichtere Wartung die Effizienz von Installateuren in dem wettbewerbsintensiven Markt für Photovoltaik-Batteriespeicher steigern können.

Denn Goodwe hat das ESA-System eigenen Angaben zufolge entwickelt, um typische Herausforderungen traditioneller Energiespeichersysteme zu lösen, darunter komplexe Konfigurationen, aufwendige Installationsprozesse und hohe Arbeitskosten. Während klassische Installationen häufig aus mehreren Geräten, umfangreicher Verkabelung und komplexen Systemlayouts bestehen, soll das All-in-One-Design der ESA-Serie diesen zeitintensiven Prozess erheblich vereinfachen. Eine minimale Anzahl an Anschlüssen soll den Verkabelungsaufwand reduzieren und für eine saubere Installation sorgen. Ein Dual-Port-Design sowie ein integrierter Zähler sollen die Einrichtung vereinfachen und spätere Systemerweiterungen mit wenig Aufwand ermöglichen.

Goodwe-Batteriespeicher ESA erreicht höchste Kategorie für geräuscharmen Betrieb

Laut Goodwe hat der TÜV Rheinland den Installationsprozesses sowie der Reparaturfähigkeit der ESA-Serie bewertet und bestätigte das Bestehen der „Technischen Spezifikation zur Zertifizierung der Gebrauchstauglichkeit von Energieprodukten im Haushalt“ in beiden Kategorien. Das ESA-System arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel von 30 dB (5–8 kW | Betriebsgeräusch ab 30 dB bei 25 °C Umgebungstemperatur). Der TÜV Rheinland hat es laut Hersteller mit der weltweit ersten „Zertifizierung der höchsten Kategorie für geräuscharmen Betrieb“ ausgezeichnet. Möglich wird diese leise Betriebsweise durch speziell entwickelte geräuscharme Lüfter, eine Echtzeit-Anpassung an Betriebsbedingungen sowie einen Ultra-Silent-Modus, den die Nutzer:innen aktivieren können.

Die ESA-Serie kombiniert einen leistungsstarken Wechselrichter mit Speichermodulen und einem intelligenten Energiemanagementsystem. Über die zu Beginn dieses Jahres eingeführte SEMS+ Plattform ermöglicht das System die umfassende Steuerung des Energieverbrauchs. Zu den intelligenten Funktionen gehören außerdem Virtual Power Plant (VPP)-Modi sowie die Kompatibilität mit verschiedenen Drittanbietersystemen, wodurch Endkunden in Deutschland von flexiblen Stromtarifen profitieren können.

Die Produktsicherheit basiert auf einer sechsstufigen Sicherheitsarchitektur, die umfassenden Schutz von der Batteriezelle bis zur Systemebene bietet. Dazu gehören ein Batteriemanagement, Temperaturüberwachung in Echtzeit, Brandschutz sowie elektrische Schutzmechanismen wie Typ I+II Überspannungsschutz (SPD). Für Notfälle verfügt das System über integrierte Druckentlastung und eine aerosolbasierte Feuerunterdrückung.

Goodwe ist auf der Messe Intersolar 2026, die vom 23. bis 25. Juni in München stattfindet, mit den Ständen B4.109 und B4.210 vertreten.

Quelle: Goodwe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH