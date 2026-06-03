Elephant Power stellt Outdoor-Energiesystem für Eigenheime vor

Wärmepumpenspezialist Elephant Power steigt in die integrierte Energieversorgung für Prosumer ein: eine Energiezentrale zur Aufstellung im Freien.

Elephant Power hat ein neues vorgefertigtes Outdoor-Energiesystem vorgestellt, das Strom- und Wärmeversorgung von Eigenheimen integriert steuert. Wie das in Stuttgart ansässige Unternehmen mitteilte, beinhalte das System folgende Komponenten: Wärmepumpe, PV-Batteriespeicher, Warmwasserspeicher, Wechselrichter und intelligentes Energiemanagement (EMS). Sämtliche Geräte finden in einer vorgefertigten Einheit für die Aufstellung im Freien Platz.

Das System kombiniere konkret eine 11 Kilowatt (kW) starke Wärmepumpe, eine Batterie mit einer Kapazität von 24 Kilowattstunden (kWh) Batterie, einen 340 Liter Warmwasserspeicher, einen 73 Liter Pufferspeicher, Wechselrichter und ein integriertes Energiemanagementsystem.

Damit will Elephant Power einen Markttrend adressieren. PV, Batteriespeicher und Wärmepumpe wüchsen im

Prosumer-Gebäude zu einem gemeinsamen Energiesystem zusammen. Nach der ersten Phase mit PV und der zweiten Phase mit PV plus Batterie folge nun die Integration von Wärme, Speicherung und intelligenter Steuerung.

Elephant Power positioniere sich dabei als Anbieter einer neuen Produktkategorie. Dabei handele es sich um ein Outdoor-Energiesystem, das Hardware und Software zusammendenkt. Das integrierte EMS steuere das Zusammenspiel von Wärmepumpe, Batterie, Wasserspeichern, PV-Erzeugung und Stromtarifen. Perspektivisch könne diese Systemarchitektur auch servicebasierte Modelle wie Heat-as-a-Service ermöglichen.

Für Partner plane Elephant Power zusätzlich eine Schnittstelle zu bestehenden Heimenergie-Systemen (HEMS). Dadurch können Energieversorger, Stadtwerke, PV-Anbieter oder Plattformpartner ihre eigenen Softwarelösungen anbinden.

„Wir entwickeln nicht einfach eine weitere Wärmepumpe”, sagt Alexander Cordes, CEO und Co-Founder von Elephant Power. “Wir verbinden Wärme, Stromspeicherung und Steuerung in einem vorgefertigten Outdoor-System. Unser Ziel ist es, die nächste Phase der Hauselektrifizierung einfacher installierbar, intelligenter steuerbar und skalierbarer zu machen. Wir reduzieren die Komplexität der Installation signifikant und erlauben so auch PV-Solarteuren den einfachen Zugang in das Wärmepumpen-Segment.“

Quelle: Elephant Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH