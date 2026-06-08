DSW stellt vorkonfigurierten 2,5-MWh-Speicher-Skid vor

Die neue vorkonfigurierte Speicherplattform von DSW kombiniert rund 2,5 MWh Speicherkapazität mit rund 1,25 MW Leistung. Dieser Speicher-Skid ist für Industrie, Wind- und Photovoltaik-Projekte konzipiert.

Die DSW Deutsche Speicherwerke GmbH (DSW) bringt einen vorkonfigurierten Speicher-Skid für industrielle und energiewirtschaftliche Anwendungen auf den Markt. Die vormontierte Plattform bündelt drei Batteriespeichersysteme und stellt rund 2,5 MWh Speicherkapazität sowie rund 1,25 MW Be- und Entladeleistung bereit. Der Vertrieb erfolgt über Heckert Solar.

„Industriespeicher müssen leistungsfähig, skalierbar und zugleich möglichst einfach in Projekte integrierbar sein. Mit dem DSW-2,5-MWh-Skid bündeln wir rund 2,5 MWh Speicherkapazität und rund 1,25 MW Leistung auf einer kompakten, vormontierten Plattform. Damit schaffen wir eine praxisnahe Lösung für Industrieunternehmen, Projektentwickler, Betreiber erneuerbarer Energieanlagen und Energieinfrastrukturen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Flächeneffizienz und schnelle Umsetzbarkeit“, sagt DSW-CTO Markus Träger.

Speicher-Skid für Industrie, erneuerbare Energien und skalierbare Speicherparks

Großspeicherprojekte sind laut Träger häufig mit hohem Planungs-, Montage- und Abstimmungsaufwand verbunden. Der DSW-2,5-MWh-Skid verfolgt deshalb einen standardisierten Ansatz: Mehrere Batteriespeichersysteme führt man auf einer gemeinsamen Plattform zusammen, vormontiert und für die Integration in industrielle und energiewirtschaftliche Projekte vorbereitet. Das soll Schnittstellen auf der Baustelle reduzieren, Projektabläufe vereinfachen. Somit sollen sich Speicherlösungen schneller in bestehende oder neue Energieinfrastrukturen einbinden lassen. Gleichzeitig bleibt der Aufbau modular. Je nach Projektanforderung kann man die Speicherkapazität schrittweise erweitert: Vom einzelnen Industrieprojekt bis hin zum skalierbaren Speicherpark.

Der DSW-Speicher-Skid richtet sich insbesondere an Industrieunternehmen, Projektentwickler, Betreiber von Wind- und PV-Anlagen, Stadtwerke sowie EPC-Partner. Wichtige Einsatzfelder sind:

Lastspitzenkappung und Lastmanagement in Industrie und Gewerbe

Eigenverbrauchsoptimierung in Verbindung mit Photovoltaik

Integration von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen

Co-Location-Projekte mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen

netzdienliche Anwendungen und Flexibilitätsvermarktung

Speicherlösungen bei begrenzter Netzanschlussleistung

skalierbare Speicherparks und Multi-MWh-Projekte

Flüssigkeitsgekühlte LFP-Technologie für industrielle Anwendungen

Technisch basiert der DSW-2,5-MWh-Skid auf flüssigkeitsgekühlter Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie. Die eingesetzten Batteriesysteme sind für industrielle Anwendungen ausgelegt und verfügen über integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen, darunter Zellspannungs-, Temperatur- sowie Gas- und Raucherkennung.

Ergänzend ist ein Brandschutzkonzept mit Aerosol-Löschsystem vorgesehen. Die Systemarchitektur ist auf hohe Verfügbarkeit, einfache Wartbarkeit und flexible Skalierung ausgelegt. In Verbindung mit einem externen Energiemanagementsystem lässt sich die Speicherlösung projektbezogen in bestehende Energieinfrastrukturen, Netzanschlüsse und Betriebsstrategien integrieren.

Quelle: DSW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH