Offener Konflikt zwischen Staaten zu EU-Autopaket und Elektromobilität
Derzeit gibt es in der Europäischen Union strikte Vorgaben zum heutigen und künftigen CO2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen. Die wollen die EU-Kommission und gerade auch die deutsche Regierung im Rahmen des „Automobilpakets“ entschärfen. Nicht nur E-Mobilität, auch Biomethan und E-Fuels lautet das Moto. Dagegen wehrt sich nun aber eine Reihe von Mitgliedsländern. Dabei geht es um die Frage, wie sich dies auf die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien auswirkt.