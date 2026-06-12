Offener Konflikt zwischen Staaten zu EU-Autopaket und Elektromobilität

Foto: Andreas Witt Wie es weiter geht mit der Elektromobilität ist auf europäischer Ebene umstritten.

Derzeit gibt es in der Europäischen Union strikte Vorgaben zum heutigen und künftigen CO2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen. Die wollen die EU-Kommission und gerade auch die deutsche Regierung im Rahmen des „Automobilpakets“ entschärfen. Nicht nur E-Mobilität, auch Biomethan und E-Fuels lautet das Moto. Dagegen wehrt sich nun aber eine Reihe von Mitgliedsländern. Dabei geht es um die Frage, wie sich dies auf die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien auswirkt.