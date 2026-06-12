Absolicon, ein Hersteller von konzentrierenden Parabolrinnen-Solarkollektoren übernimmt die Marke Savosolar, Spezialist für Solarthermie-Großanlagen mit großflächigen Flachkollektoren, von Summa. Die Solarkollektorfertigung von Savosolar wurde eingestellt und soll nicht wieder aufgenommen werden.

Der schwedische Solarkollektorhersteller Absolicon Solar Collector AB kauft die finnische Solarthermie-Marke Savosolar von Summa Energy Oy, einem Unternehmen der Summa Defence-Gruppe. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 393.000 Euro setzt sich aus einer Barzahlung von 175.000 Euro und 355.723 neu ausgegebenen Aktien von Absolicon zu einem Zeichnungspreis von 6,66 SEK zusammen. Die Übernahme von Savosolar soll die Position von Absolicon auf dem europäischen Markt für erneuerbare Wärme, insbesondere im Bereich der industriellen Wärmeversorgung und der solaren Fernwärme, stärken.

Summa Energy ist unter der Marke Savosolar ein Anbieter von großen solarthermischen Anlagen; das Unternehmen entwirft und liefert Systeme zur Erzeugung sauberer Energie für die Industrie und die Fernwärmeerzeugung als Komplettlieferungen. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 8,6 Millionen Euro und das Unternehmen beschäftigte im Jahr 2025 23 Mitarbeiter:innen.

Absolicon übernimmt Kundenbeziehungen und Vertriebspipeline von Savosolar

Das erworbene Geschäft umfasst die Marke Savosolar, Projektreferenzen, Kundenbeziehungen, technische Dokumentation, CRM-Systeme, Rechte an geistigem Eigentum, die Vertriebspipeline, ausgewählte Mitarbeiter sowie einen Bestand an solarthermischen Kollektoren und Materialien mit einem Buchwert von über 200.000 Euro.

Das von Absolicon erworbene Geschäft umfasst drei Hauptbereiche. Der erste Bereich ist die langfristige Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden. Während die historischen Projektverbindlichkeiten und Gewährleistungsverpflichtungen bei Summa verbleiben, übernimmt Absolicon das operative Geschäft im Zusammenhang mit dem Bestand an solarthermischen Anlagen. Dazu gehören Wartungsverträge, technischer Support, Ersatzteilverkauf und die Lieferung von Ersatzkollektoren für bestehende Savosolar-Anlagen in ganz Europa.

Der zweite Bereich ist die Beratung und Projektentwicklung. Savosolar hat umfangreiches Know-how bei der Unterstützung von Energieversorgern, Industrieunternehmen und Projektentwicklern bei der Bewertung und Planung großer Solarthermie-Anlagen aufgebaut. Das übernommene Geschäft umfasst Engineering-Tools, Simulationssoftware, technische Dokumentation sowie eine umfangreiche Datenbank mit laufenden Projektmöglichkeiten und über viele Jahre aufgebauten Kundenbeziehungen.

Der dritte Bereich ist die Lieferung neuer Solarthermieanlagen. Große Solarthermieprojekte in Europa werden in der Regel im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen entwickelt, bei denen Projektentwickler und Energieversorger schlüsselfertige oder EPC-Lösungen beschaffen. Die Projekte werden dann unter Einsatz spezialisierter Materiallieferanten und lokaler Subunternehmer für Bauarbeiten, Rohrleitungsbau, Installation und Inbetriebnahme ausgeführt. Savosolar hat umfangreiche Erfahrungen mit diesem Projektmodell durch große Referenzprojekte in Deutschland, Frankreich, Dänemark und anderen europäischen Märkten gesammelt.

Solarkollektor-Fertigung von Savosolar eingestellt

Das ehemalige Kollektorwerk von Savosolar in Mikkeli, Finnland, wurde im Laufe des Jahres 2025 stillgelegt, und Absolicon plant derzeit keine Wiederaufnahme der eigenen Fertigung von Flachkollektoren. Das Geschäftsmodell konzentriert sich in erster Linie auf Projektentwicklung, Engineering, EPC-Lieferungen und Service, wobei man die Kollektoren von qualifizierten Partnern beziehen will.

Bei zukünftigen Savosolar-Projekten wird voraussichtlich auf Kollektoren von etablierten externen Herstellern großflächiger Flachkollektoren sowie auf die Konzentrationskollektoren von Absolicon zurückgegriffen. Die Transaktion umfasst aber Vergütungsmechanismen im Zusammenhang mit einer etwaigen künftigen Wiederaufnahme der einzigartigen Flachkollektorfertigung von Savosolar. Darüber hinaus werden potenzielle künftige Erlöse aus dem Verkauf oder der Lizenzierung des geistigen Eigentumsportfolios von Savosolar zu gleichen Teilen zwischen Absolicon und Summa aufgeteilt.

Quelle: Absolicon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH