Finanzierung für 300-MW-Batteriespeicher in Förderstedt abgeschlossen

Die ECO STOR GmbH hat gemeinsam mit Banco Santander und der NORD/LB die Finanzierung eines Batteriespeicherprojekts in Förderstedt abgeschlossen. Nach Angaben der Beteiligten handelt es sich um das bislang größte finanzierte Batteriespeicherprojekt Deutschlands.

Batteriespeicher Förderstedt erreicht 300 MW Leistung

Der Batteriespeicher in Förderstedt soll über eine Leistung von 300 MW und eine Speicherkapazität von 718 MWh verfügen. Laut ECO STOR übertrifft das Projekt den derzeit größten, in Deutschland liegenden Speicher in Bollingstedt um etwa das Dreifache. Eine Inbetriebnahme im Vollbetrieb ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Der Speicher soll zusätzliche Flexibilität für das Stromsystem bereitstellen.

Langfristiger Vertrag mit Next Kraftwerke

Next Kraftwerke unterstützt die Finanzierung des Projekts mit einem langfristigen Flexibility-Tolling-Vertrag. Der Betreiber virtueller Kraftwerke soll den Batteriespeicher über verschiedene Strom- und Regelenergiemärkte vermarkten. Nach Angaben der Projektpartner schafft die Vereinbarung einen langfristigen kommerziellen Rahmen für das Vorhaben. Die Struktur soll einerseits Planungssicherheit bei den Erlösen ermöglichen und andererseits die operative Flexibilität des Speichers erhalten.

Banken finanzieren Großspeicherprojekt

An der Finanzierung sind Banco Santander und die NORD/LB beteiligt. Angaben zum Finanzierungsvolumen machten die Unternehmen nicht. Clifford Chance übernahm die rechtliche Begleitung der Kreditgeber bei der Transaktion. ECO STOR wurde von Hogan Lovells beraten.

Wachsender Markt für Großbatteriespeicher

Mit dem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien wächst der Bedarf an flexiblen Speichern zur Aufnahme von Überschüssen und zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Großbatteriespeicher gewinnen deshalb für Netzstabilität, Energiehandel und Regelenergiemärkte an Bedeutung.

Die Finanzierung des Projekts Förderstedt deutet darauf hin, dass Banken zunehmend bereit sind, großskalige Batteriespeicher auf Basis kommerzieller Erlösmodelle zu finanzieren. Der langfristige Vermarktungsvertrag mit Next Kraftwerke verweist zudem auf die wachsende Bedeutung von Absicherungs- und Vermarktungsmodellen für Speicherprojekte.

Quelle: ECO STOR GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH