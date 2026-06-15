Remeha Confida 10: Kaskade für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern

Die Remeha GmbH bringt diesen Sommer die Kaskadenregelung Confida 10 auf den Markt. Das Gerät steuert bis zu drei Außeneinheiten des Typs Confida MB 400 und erschließt damit Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwölf Wohneinheiten für Wärmepumpen-Systeme. Für TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe eröffnet das neue Planungsoptionen jenseits klassischer Großgeräte.

Confida 10 steuert bis zu drei Außeneinheiten Luft-Wasser-Wärmepumpen

Die Regelungseinheit Confida 10 koordiniert bis zu drei Außeneinheiten des Typs Confida MB 400. Im Kaskadenbetrieb sind damit nach Unternehmensangaben Gesamtleistungen von bis zu 40 kW erreichbar. Zusätzlich lassen sich ein Spitzenlastkessel oder bis zu zwei Heizstäbe über die Confida 10 einbinden.

Im monovalenten Betrieb deckt ein solches System nach Remeha-Angaben die Wärmeversorgung von Gebäuden mit rund sechs Wohneinheiten ab. Im Hybridsystem – kombiniert mit einem konventionellen Wärmeerzeuger – sollen bis zu zwölf Wohneinheiten versorgbar sein.

Warum Kaskade in Mehrfamilienhäusern statt Einzelgerät?

In der Gas-Brennwerttechnik ist die Kaskadierung von Einzelgeräten seit Jahren etabliert. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen gewinnt sie erst jetzt an Bedeutung. Der Hauptgrund: Größere Einzelgeräte arbeiten nach Unternehmensangaben häufig mit einer nicht modulierenden Ein/Aus-Regelung, was Teillastfähigkeit und Effizienz beeinträchtigt. Kleinere Einheiten wie die Confida MB 400 lassen sich dagegen stufenweise zuschalten und effizient modulieren.

Ein weiterer Faktor ist der Luftvolumenstrom. Eine Einheit mit 12 kW benötigt laut Remeha etwa 4.500 m³/h; bei 50 kW steigt dieser Wert auf mehr als 20.000 m³/h. Die Kaskadenlösung verteilt diese Last auf mehrere Geräte und bietet damit mehr Flexibilität bei der Standortwahl sowie Redundanz im Betrieb.

Confida MB 400: Luft-Wasser-Wärmepumpe in fünf Leistungsklassen

Die Außeneinheit Confida MB 400 ist als Propan-Wärmepumpe in den Leistungsstufen 4, 6, 9, 12 und 14 kW erhältlich. Die Vorlauftemperatur beträgt laut Hersteller bis zu 75 °C bei einer Außenlufttemperatur von -10 °C – ohne zusätzlichen Wärmeerzeuger. Der COP liegt bei A7/W35 je nach Modell zwischen 4,6 und 5,2. Die Modelle mit 4, 6 und 9 kW erreichen die Effizienzklasse A+++ auch im Mitteltemperaturbetrieb. Der Schallleistungspegel (ErP) liegt zwischen 48 dB(A) (Modell MB 400-4) und 52 dB(A) (Modell MB 400-14).

Die Confida MB 400 ist nach Unternehmensangaben im Rahmen der BEG Einzelmaßnahmen förderfähig. Seit dem 1. Januar 2024 sind demnach Förderquoten von bis zu 70 % möglich; die tatsächliche Höhe hängt von der individuellen Anlage und dem Antragspfad ab.

Quelle: Remeha GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH