Kyon Energy: zwei 20-MW-Batteriespeicher in Faid und Schobüll vor Inbetriebnahme

Der Ausbau von Batteriespeichern setzt sich in Deutschland weiter fort. Mit zwei neuen Großspeichern stärkt Kyon Energy nach eigenen Angaben seine Präsenz im Markt für netz- und marktdienliche Flexibilitätsoptionen.

Marktlich betriebene Großbatteriespeicher

Kyon Energy bringt in den kommenden Monaten zwei weitere Batteriespeicher in Deutschland ans Netz. Die Anlagen entstehen in Faid im Landkreis Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) sowie in Schobüll im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein). Beide Standorte verfügen über eine installierte Leistung von jeweils rund 20 MW und eine Speicherkapazität von etwa 41 MWh.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um marktlich betriebene Großbatteriespeicher. Die Anlagen sollen auf Preisentwicklungen an Strom- und Systemdienstleistungsmärkten reagieren und je nach Marktsituation Strom aufnehmen oder einspeisen. Solche Speicher können dazu beitragen, kurzfristige Schwankungen im Stromsystem auszugleichen und erneuerbare Energien besser in den Strommarkt zu integrieren.

Der Bau der beiden Projekte sei planmäßig verlaufen, teilt Kyon Energy mit. In Schobüll habe das Unternehmen dabei auch die Verladung und Installation großer Komponenten unter winterlichen Bedingungen umgesetzt.

Ausbau des Speicherportfolios

Mit den Projekten in Faid und Schobüll erweitert Kyon Energy sein Portfolio von Batteriespeichern auf Mittelspannungsebene. Das Unternehmen bezeichnet sich als Independent Flexibility Provider (IFP) und entwickelt, errichtet sowie betreibt die Speicheranlagen selbst.

Nach Unternehmensangaben hat Kyon Energy bislang Speicherprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 269 MW realisiert. Weitere Projekte mit einer Leistung von rund 1,5 GW befänden sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Thomas Maubert, Geschäftsführer von Kyon Energy, verweist darauf, dass Batteriespeicher durch die zeitliche Verschiebung von Stromangebot und -nachfrage auch zur Verringerung von extremen Preisausschlägen an den Strombörsen beitragen können.

Quelle: Kyon Energy Solutions GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH