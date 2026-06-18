1KOMMA5°-Milliardenprogramm für PV-Anlagen, Speicher und Wärmepumpen

Das Hamburger Unternehmen 1KOMMA5° hat ein Finanzierungsprogramm mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro für private Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen angekündigt. Das Angebot richtet sich an Eigenheimbesitzer in Deutschland und soll die Anschaffung dezentraler Energietechnik ohne hohe Anfangsinvestitionen ermöglichen.

Nach Angaben von 1KOMMA5° können Eigenheimbesitzer die Anlagen über monatliche Raten mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren finanzieren. Der Zinssatz beträgt 5,99 Prozent. Kostenlose Sondertilgungen sowie eine vorzeitige Ablösung der Finanzierung ohne Vorfälligkeitsentschädigung sollen möglich sein. Die Bonitätsprüfung und Finanzierungszusage erfolgen laut Unternehmen digital.

Finanzierung von PV-Anlagen, Speichern und Wärmepumpen

Das Finanzierungsvolumen wird gemeinsam mit europäischen Investoren und Banken bereitgestellt. Insgesamt sollen bis zu eine Milliarde Euro für Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen mobilisiert werden.

Die finanzierten Systeme können mit der Energie-Management-Plattform „Heartbeat AI“ von 1KOMMA5° verbunden werden. Nach Angaben des Unternehmens sollen dadurch Stromverbrauch, Batteriespeicher, Wärmepumpe und weitere Komponenten optimiert gesteuert werden.

1KOMMA5° erklärt zudem, dass die durch das Energiemanagement erzielten Einsparungen die monatlichen Finanzierungsraten regelmäßig übersteigen können. Unabhängige Nachweise oder konkrete Durchschnittswerte nennt das Unternehmen in der Mitteilung jedoch nicht.

Markt für dezentrale Energietechnik setzt auf neue Finanzierungsmodelle

Die Finanzierung von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen gewinnt angesichts hoher Investitionskosten zunehmend an Bedeutung. Neben klassischen Bankkrediten haben sich in den vergangenen Jahren auch Miet-, Leasing- und Contracting-Modelle im Markt etabliert.

1KOMMA5° positioniert das neue Angebot als Alternative zu solchen Modellen. Das Unternehmen verweist dabei auf die Möglichkeit des direkten Eigentumserwerbs durch die Kunden.

Quelle: 1KOMMA5° GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH