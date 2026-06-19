Amazon sichert 600 MW aus Offshore-Windpark Gennaker per PPA

Amazon und Skyborn Renewables haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) über 600 MW aus dem Offshore-Windpark Gennaker in der Ostsee geschlossen. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um den bislang größten einzelnen Stromabnahmevertrag in Deutschland. Der Vertrag soll die Finanzierung und Realisierung des Offshore-Projekts unterstützen.

Der Stromabnahmevertrag umfasst rund 61 Prozent der geplanten Gesamtleistung des Offshore-Windparks Gennaker von bis zu 976,5 MW. Laut Skyborn Renewables schafft die langfristige Abnahmevereinbarung die Voraussetzungen für den Financial Close und den anschließenden Baubeginn des Projekts. Der Baustart ist für Sommer 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme wird für Ende 2028 erwartet.

Offshore-Windpark Gennaker mit 976,5 MW Leistung

Der Offshore-Windpark Gennaker soll etwa 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Das Projekt verfügt nach Angaben von Skyborn seit Dezember 2025 über die Baugenehmigung.

Geplant sind 63 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von jeweils 15 MW. Die installierte Gesamtleistung des Windparks soll bis zu 976,5 MW betragen. Nach Unternehmensangaben kann die Anlage nach der Inbetriebnahme rechnerisch mehr als eine Million Haushalte mit Strom versorgen.

Mit seiner Leistung zählt Gennaker zu den größten Offshore-Windprojekten in Deutschland. Das Vorhaben soll zur Erreichung des deutschen Ausbauziels von 30 GW Offshore-Windleistung bis 2030 beitragen.

PPA stärkt Finanzierung von Offshore-Projekten

Langfristige Stromabnahmeverträge gewinnen insbesondere bei kapitalintensiven Offshore-Windprojekten an Bedeutung. Sie können Projektentwicklern zusätzliche Erlössicherheit bieten und damit die Finanzierung großer Erneuerbare-Energien-Anlagen erleichtern.

Nach Angaben von BloombergNEF handelt es sich bei dem Vertrag zwischen Amazon und Skyborn um den größten einzelnen PPA in Deutschland und um einen der größten in Europa. Für Amazon ist es zugleich der bislang größte Stromabnahmevertrag für erneuerbare Energien in Deutschland.

Laut Amazon umfasst das deutsche Portfolio des Unternehmens damit zwölf Projekte zur CO₂-freien Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,3 GW.

Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern

Skyborn beziffert die Investitionen für das Gennaker-Projekt auf rund 3 Milliarden Euro. Die Monopile-Fundamente sollen vom Unternehmen EEW Special Pipe Construction in Rostock gefertigt werden. Nach Angaben von Skyborn sollen dadurch regionale Wertschöpfungseffekte und Beschäftigung in der Lieferkette unterstützt werden.

Bedeutung für den Offshore-Windmarkt

Mit dem 600-MW-Vertrag haben Amazon und Skyborn nach Angaben von BloombergNEF den bislang größten einzelnen Stromabnahmevertrag Deutschlands abgeschlossen. Das Beispiel zeigt die wachsende Bedeutung von Corporate Power Purchase Agreements (PPA) für die Finanzierung großer Offshore-Windparks. Langfristige Abnahmeverträge können Projektentwicklern zusätzliche Planungssicherheit verschaffen und die Umsetzung kapitalintensiver Erneuerbare-Energien-Projekte erleichtern. Zugleich verdeutlicht die Vereinbarung die zunehmende Nachfrage großer Unternehmen nach langfristig gesicherten Strommengen aus erneuerbaren Energien.

Quelle: Skyborn Renewables GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH