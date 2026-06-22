Zink-Bromid-Großbatteriespeicher: Rahmenvertrag über 2 Gigawattstunden abgeschlossen

Zink-Bromid ist bei Großbatteriespeichern eine Alternative zur Lithium-Ionen-Technologie. Capac Energy übernimmt als Generalunternehmer die Entwicklung, den Bau und die technische Betriebsführung von Zink-Bromid-Großbatteriespeichern des US-amerikanischen Batterieherstellers Eos Energy.

Capac Energy, bisher unter der Bezeichnung NALA Energy aktiv, will gemeinsam mit dem US-amerikanischen Batteriehersteller Eos Energy zinkbasierter Batteriespeicher nach Europa bringen. Beide Unternehmen haben ein Master Supply Agreement über 2 GWh der zinkbasierten Eos-Z3-Technologie für Deutschland, Österreich und die Schweiz geschlossen. Die Vereinbarung läuft bis Ende 2031.

„Mit diesem Volumenvertrag bringen wir die Zink-Bromid-Technologie in den deutschen und europäischen Großspeichermarkt und schaffen eine zusätzliche, verlässliche Option für stationäre Speicheranwendungen“, sagt Benjamin Henecka, CEO und Gründer von Capac Energy. „Gerade in einem Markt, der bislang stark von Lithium-Ionen-Systemen geprägt ist, wird Technologievielfalt zu einem strategischen Vorteil. Die Eos-Technologie erweitert den Markt um eine flexible Alternative für Anwendungen, bei denen Sicherheit, lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit wichtiger sind als maximale Energiedichte. Das ist vor allem für Industrie, Stadtwerke und Rechenzentren relevant.“

Capac Energy ist exklusiver Partner von Eos in der DACH-Region und übernimmt als Systemintegrator und Generalunternehmer die Entwicklung, Planung, Umsetzung und technische Betriebsführung der Projekte. Hierfür bündelt Capac von der Standortprüfung und Wirtschaftlichkeitsmodellierung über Systemauslegung, Engineering, Genehmigungskoordination, Bau und Netzanschluss bis hin zur langfristigen technischen Betriebsführung alle notwendigen Kompetenzen. In Bruchsal befindet sich bereits ein erstes Projekt in der Umsetzung, das Capac Energy entwickelt hat. Dieses soll Ende 2026 ans Netz gehen.

Während Lithium-Ionen-Batterien laut Capac Energy ihre Stärken insbesondere dort ausspielen, wo hohe Leistungsdichte, kompakte Bauweise und kurzfristige Leistungsbereitstellung im Vordergrund stehen, gewinnen bei großen Energieinfrastrukturprojekten Zyklenfestigkeit, Betriebssicherheit, lange Nutzungsdauer, planbare Betriebskosten und eine robuste Lieferkette an Bedeutung.

Zink-Bromid-Großbatteriespeicher bieten mehr Resilienz in der Lieferkette

Mit dem Ausbau von Großbatteriespeichern rückt zunehmend auch die Frage nach resilienten Lieferketten in den Fokus. Zink-Großbatteriespeicher setzen auf eine andere Rohstoffbasis als Lithium-Ionen-Systeme und können dazu beitragen, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen und global konzentrierten Lieferketten zu verringern. Für Infrastrukturprojekte wird das zunehmend wichtig, weil große Stromspeicher über viele Jahre verfügbar sein müssen und man sie finanzierbar machen und verlässlich betreiben muss.

„Diese Partnerschaft ist mehr als eine Liefervereinbarung. Sie markiert den Eintritt von Eos durch unseren lokalen Partner in einen der wichtigsten internationalen Märkte“, sagt Nathan Kroeker, Chief Commercial Officer von Eos. „Deutschland zählt zu den vielversprechendsten Speichermärkten in Europa.“

Quelle: Capac Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH