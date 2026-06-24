Abrechnung von Mieterstrom und Wärme: Solarize übernimmt Energy Pro

Mit der Übernahme von Energy Pro will Solarize die Entwicklung seines Wärmeabrechnungsmoduls voranbringen. Die Bestandskund:innen von Energy Pro sollen von einer zukunftsfähigen Infrastruktur profitieren.

Der Softwareanbieter Solarize will die Energy Pro GmbH, Anbieter für Software für die Abrechnung von Mieterstrom und Wärme, mit Sitz in Dettingen unter Teck übernehmen. Damit will Solarize die Entwicklung seines Wärmeabrechnungsmoduls durch tiefe Branchenexpertise voranbringen. Zudem will sich das Unternehmen Zugang zu 30.000 Messstellen erschließen. Diese will man schrittweise auf die Solarize-Plattform migrieren.

Energy Pro verfügt nach Einschätzung von Solarize über einen gewachsenen Kundenstamm sowie tiefes Branchen-Know-how im Bereich der Wärmeabrechnung. Solarize entwickelt aktuell ein Wärmeabrechnungsmodul – die Übernahme beschleunigt diesen Prozess, indem jahrelange Praxisexpertise direkt in die Produktentwicklung einfließt.

„Die Übernahme der Energy Pro GmbH ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Damit können wir nun auch im Wärmebereich zeigen, wie effizient die digitale, automatisierte Abrechnung funktioniert”, sagt Frederik Pfisterer, Geschäftsführer und Gründer von Solarize. Mit der Übernahme will Solarize ein weiteres Segment der sektorengekoppelten Energieversorgung erschließen und die Voraussetzung schaffen, Strom- und Wärmeabrechnung auf einer gemeinsamen Cloud-Plattform zu vereinen.

Zukunftssichere Nachfolgelösung für etablierten Kundenstamm

Für den bisherigen Eigentümer und Geschäftsführer von Energy Pro Ulrich Ehninger stand bei der Entscheidung zum Verkauf die langfristige Zukunftssicherheit seiner Kunden im Mittelpunkt. „Für mich war es von zentraler Bedeutung, eine zukunftsfähige und innovative Lösung für meine Kunden zu finden. Der Wandel hin zu Cloud-Plattformen erfordert Ressourcen, die ein kleines Bestandsteam ohne externe Investoren an natürliche Grenzen bringen. Mit Solarize habe ich den idealen Partner gefunden, der unsere Kunden digital und professionell in die Zukunft führt“, sagt Ehninger, der nach dem Eigentümerwechsel operativ eingebunden bleibt und den gesamten Transitionsprozess aktiv begleiten soll.

Quelle: Solarize | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH