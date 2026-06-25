Exoskelett sorgt für Rückenentlastung bei Photovoltaik-Montage

Das Exoskelett Bionicback des Unternehmens Htrius GmbH soll Photovoltaik-Installateur:innen bei der Arbeit in vorgebeugter Haltung entlasten. Das soll Ausfallzeiten verhindern und Installationsbetrieben eine langfristige Mitarbeiterbindung ermöglichen.

Die Htrius GmbH bietet das Exoskelett Bionicback an, das Fachkräfte bei körperlich belastenden Hebe- und Beugebewegungen bei der Installation von Photovoltaik und Solarthermie entlasten soll. Für Arbeiten in der Höhe ergänzt das neue Bionicback FP Ready das System um die Möglichkeit, es mit einer Absturzsicherung zu kombinieren.

Das Bionicback soll den Rücken bei häufigen Beuge- und Hebebewegungen sowie bei längerem Arbeiten in vorgebeugter Haltung gezielt entlasten. Gerade in der Solar- und Photovoltaikbranche entstehen solche Belastungen regelmäßig: Bei der Montage von Solarmodulen, beim Arbeiten an Montageschienen, bei der Vorbereitung von Kabelwegen, beim Handling von Komponenten im Lager oder beim Einbau energietechnischer Systeme vor Ort.

Das passive Rücken-Exoskelett unterstützt die natürliche Bewegung des Rückens und setzt dort an, wo Belastung im Arbeitsalltag entsteht. Gleichzeitig bleibt laut Hersteller die Bewegungsfreiheit erhalten. Das System ist leicht, schnell angelegt und lässt sich individuell auf Arbeitsplatz und Tätigkeit einstellen.

Besonders relevant wird dies vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Viele Solar- und Elektrobetriebe stehen vor der Aufgabe, wachsende Auftragsvolumina mit begrenzten personellen Ressourcen zu bewältigen. Körperliche Belastung, Ermüdung und Rückenbeschwerden wirken sich dabei nicht nur auf einzelne Beschäftigte aus, sondern auch auf Produktivität, Ausfallzeiten und langfristige Mitarbeiterbindung.

Bionicback FP Ready: Exoskelett für Rückenentlastung bei Photovoltaik-Montage in der Höhe

Für Tätigkeiten auf Dächern und in anderen Arbeitsbereichen mit Absturzgefahr erweitert Htrius das Einsatzspektrum mit dem neuen Bionicback FP Ready. Die FP-Ready-Variante ist für Situationen konzipiert, in denen neben der Rückenentlastung auch eine persönliche Absturzsicherung erforderlich sein kann.

Die Sicherung erfolgt weiterhin über die dafür vorgesehene persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, die man mit dem Bionicback FP Ready kombinieren kann. Dadurch ermöglicht das System, ergonomische Unterstützung und Sicherung in der Höhe effektiv miteinander zu verbinden.

Das Bionicback Exoskelett ist sofort einsetzbar, benötigt keine Energieversorgung und lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Unternehmen haben die Möglichkeit, das System direkt bei sich im Betrieb und in ihren konkreten Tätigkeitsbereichen zu testen. „Arbeitsschutz darf nicht erst dann beginnen, wenn Beschwerden auftreten“, sagt Dominik Heinzelmann, Gründer und Geschäftsführer von Htrius. „Unser Ziel ist es, körperliche Arbeit so zu unterstützen, dass Menschen langfristig gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben.“

Quelle: Htrius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH